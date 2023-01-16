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В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2023
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В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ
В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2023
В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ
Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:51
2023-01-16T16:51
общество
жкх
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья находится в тяжелом положении и накопился долг по этим платежам, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой об использовании материнского капитала для оплаты коммунальных услуг, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами и копят долги, пояснила она свою инициативу. Он добавил, что важно, "чтобы не получилось так, что на ЖКХ все эти средства уйдут, в ущерб обучению ребенка".
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общество, жкх, лдпр, ярослав нилов
Общество, ЖКХ, ЛДПР, Ярослав Нилов
16:51 16.01.2023
 
В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ

Депутат Нилов: для оплаты ЖКХ маткапиталом необходимо предусмотреть специальный случай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКвитанции об оплате услуг ЖКХ
Квитанции об оплате услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Квитанции об оплате услуг ЖКХ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья находится в тяжелом положении и накопился долг по этим платежам, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой об использовании материнского капитала для оплаты коммунальных услуг, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами и копят долги, пояснила она свою инициативу.
"Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать", - сказал он.
Он добавил, что важно, "чтобы не получилось так, что на ЖКХ все эти средства уйдут, в ущерб обучению ребенка".
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Экономист рассказала, когда за растрату маткапитала могут посадить
 
ОбществоЖКХЛДПРЯрослав Нилов
 
 
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