В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ
Депутат Нилов: для оплаты ЖКХ маткапиталом необходимо предусмотреть специальный случай
Квитанции об оплате услуг ЖКХ . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья находится в тяжелом положении и накопился долг по этим платежам, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой об использовании материнского капитала для оплаты коммунальных услуг, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами и копят долги, пояснила она свою инициативу.
"Здесь надо смотреть, если семья в тяжелой ситуации и если накопился долг определенный, то может в этом случае такую возможность дать", - сказал он.
Он добавил, что важно, "чтобы не получилось так, что на ЖКХ все эти средства уйдут, в ущерб обучению ребенка".
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