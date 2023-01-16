https://ria.ru/20230116/platezhki-1845249929.html

В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ

В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2023

В Госдуме прокомментировали идею тратить маткапитал для оплаты ЖКХ

Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:51

2023-01-16T16:51

2023-01-16T16:51

общество

жкх

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Предложение разрешить использовать материнский капитал для оплаты ЖКХ следует внимательно изучить, предусмотреть специальный случай, например, если семья находится в тяжелом положении и накопился долг по этим платежам, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с инициативой об использовании материнского капитала для оплаты коммунальных услуг, об этом она сообщила в своем Telegram-канале. В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами и копят долги, пояснила она свою инициативу. Он добавил, что важно, "чтобы не получилось так, что на ЖКХ все эти средства уйдут, в ущерб обучению ребенка".

https://ria.ru/20221202/matkapital-1835745492.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, лдпр, ярослав нилов