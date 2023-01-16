https://ria.ru/20230116/pitanie-1845279430.html

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023

На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:24

2023-01-16T18:24

2023-01-16T18:26

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии. "Сотрудники ГБР совместно с нацполицией, департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации ведомства, за шесть месяцев 2022 года компания получила подрядов более чем на 2 миллиарда гривен (54 миллионов долларов). Правоохранители провели 70 обысков, в результате была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 миллиона гривен (109 тысяч долларов) в разной валюте, полученных преступным путем. Сообщается, что с целью возмещения ущерба силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии. По данным следствия, одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html

https://ria.ru/20230116/vsu-1845196556.html

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украина, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины