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На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
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На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ - РИА Новости, 16.01.2023
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ
В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:24
2023-01-16T18:26
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии. "Сотрудники ГБР совместно с нацполицией, департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации ведомства, за шесть месяцев 2022 года компания получила подрядов более чем на 2 миллиарда гривен (54 миллионов долларов). Правоохранители провели 70 обысков, в результате была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 миллиона гривен (109 тысяч долларов) в разной валюте, полученных преступным путем. Сообщается, что с целью возмещения ущерба силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии. По данным следствия, одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html
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украина, служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины
Украина, Служба безопасности Украины, В мире, Вооруженные силы Украины
18:24 16.01.2023 (обновлено: 18:26 16.01.2023)
 
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

ГБР Украины сообщило о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для ВСУ

© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что правоохранители раскрыли преступную схему масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.
"Сотрудники ГБР совместно с нацполицией, департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для вооруженных сил Украины. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
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По информации ведомства, за шесть месяцев 2022 года компания получила подрядов более чем на 2 миллиарда гривен (54 миллионов долларов). Правоохранители провели 70 обысков, в результате была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 миллиона гривен (109 тысяч долларов) в разной валюте, полученных преступным путем. Сообщается, что с целью возмещения ущерба силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.
По данным следствия, одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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