https://ria.ru/20230116/personazhi-1844693735.html

Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев

Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев - РИА Новости, 16.01.2023

Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев

Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:02

культура

чебурашка

джон толкин

леонид шварцман

m1 abrams

кино и сериалы

эдуард успенский

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как это происходило — в материале РИА Новости.Чебурашка: ряд волшебных изменений милого лицаВ 1966-м Эдуард Успенский написал книгу "Крокодил Гена и его друзья". Там Чебурашка — существо с желтыми, как у филина, глазами, заячьей головой и пушистым хвостом. Первая иллюстрация принадлежит художнику Валерию Алфеевскому — его Чебурашка выглядит как черная белка с круглыми небольшими ушками. У Бориса Степанцева он стал рыжим, а Геннадий Калиновский нарядил его в комбинезон и придал ему жутковатый вид.В 1969-м художник Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку для мультфильма.Эскиз по книжному описанию не устроил ни автора, ни творческую группу. В нулевые этот персонаж появился в японской анимации, приобрел известность в Европе. Был талисманом сборной России на Олимпийских играх. А сейчас вышел фильм "Чебурашка" и стал самым кассовым в отечественном прокате. В киноленте главный персонаж не слишком отличается от творения Шварцмана, признанного каноном.Заяц и Волк: больше абстрактностиУпрощенные, гротескно-карикатурные герои эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, были далеки от привычного нам вида. Когда за дело взялась творческая группа Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик Святозар Русаков предложил более детализированные и характерные образы. Перед авторами современного мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" (2021) стояла сложная задача: сохранив основу классического анимационного фильма, поместить персонажей в новую 3D-мультвселенную. Так, Волк стал мягче — и визуально, и по характеру. Он выглядит не страшным, а нелепым, порой трогательным, постоянно оказывается в абсурдных и комичных ситуациях.Классический вариант Зайца был слишком близок к фольклорному архетипу. Сейчас он стал "человечнее" и более взрослым: интересуется технологиями, занимается спортом, наукой.Трандуил: весь покрытый зеленью, абсолютно весьДжон Толкин описал эльфов как существ, похожих на людей, но только лучше. Высокие, вечно молодые, мудрые и талантливые, бессмертные. Режиссер трилогий "Властелин Колец" и "Хоббит" Питер Джексон позаботился о том, чтобы эльфы на экране были образцом красоты и изящества. Однако с Трандуилом, королем Лихолесья и отцом Леголаса, он явно перестарался.Персонаж в исполнении Ли Пейса в первом же фильме трилогии "Хоббит" (2012) поразил фанатов Толкина. Эльфийский король получился слишком уж женственным, гламурным, капризным и своенравным. В мемах и фанфиках правителя Лихолесья называли "эльфийской принцессой". Однако со временем фанаты признали, что Пейс сыграл талантливо и харизматично.В мультфильме 1977 года "Хоббит, или Туда и обратно" режиссера Артура Рэнкина Трандуил совсем другой. Концепт-арт к анимации создал иллюстратор Лестер Абрамс, который искал вдохновение в ранней графике художника Артура Рэкхема, напоминающей рисунки самого Толкина.Там Трандуил напоминает Голлума: похож больше на лягушку, чем на человека, что соответствует фольклорным представлениям об эльфах как о маленьких существах зеленого цвета, связанных с природой и загробным миром.Толкин описывает короля Лихолесья довольно скупо, упоминает длинные светлые волосы, венок из ягод и листьев, жадность и обеспокоенность растущей угрозой с юга. Все эти атрибуты есть у персонажей обоих "Хоббитов".Шрек: значительно меньше добротыГлавный герой этого анимационного сериала очаровал даже принцессу, а зрителей тем более. Что довольно странно, учитывая, что он — огр, то есть мифический великан-людоед, которым родители пугали непослушных детей.Шрек был милым не всегда. В тестовых фрагментах мультфильма у него вытянутая голова, болотный цвет кожи и гнилые зубы. Крайне неприятный тип, добрая душа и щедрое сердце его бы не спасли.Но именно такого героя создал в 1990-м детский писатель и художник Уильям Стейг: отвратительный монстр с садисткими замашками и умением выдыхать огонь. Само имя Schreck переводится с немецкого как "ужас". В иллюстрациях Стейга у зеленого великана нездоровая бугристая кожа, плохие зубы, деформированная голова, когти и маленькие желтые глазки. Выглядит жутко.

https://ria.ru/20230113/pyatnitsa-1844430459.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

чебурашка, джон толкин, леонид шварцман, m1 abrams, кино и сериалы, эдуард успенский