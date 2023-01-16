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Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
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Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев
Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев - РИА Новости, 16.01.2023
Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев
Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:00
2023-01-16T08:02
культура
чебурашка
джон толкин
леонид шварцман
m1 abrams
кино и сериалы
эдуард успенский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как это происходило — в материале РИА Новости.Чебурашка: ряд волшебных изменений милого лицаВ 1966-м Эдуард Успенский написал книгу "Крокодил Гена и его друзья". Там Чебурашка — существо с желтыми, как у филина, глазами, заячьей головой и пушистым хвостом. Первая иллюстрация принадлежит художнику Валерию Алфеевскому — его Чебурашка выглядит как черная белка с круглыми небольшими ушками. У Бориса Степанцева он стал рыжим, а Геннадий Калиновский нарядил его в комбинезон и придал ему жутковатый вид.В 1969-м художник Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку для мультфильма.Эскиз по книжному описанию не устроил ни автора, ни творческую группу. В нулевые этот персонаж появился в японской анимации, приобрел известность в Европе. Был талисманом сборной России на Олимпийских играх. А сейчас вышел фильм "Чебурашка" и стал самым кассовым в отечественном прокате. В киноленте главный персонаж не слишком отличается от творения Шварцмана, признанного каноном.Заяц и Волк: больше абстрактностиУпрощенные, гротескно-карикатурные герои эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, были далеки от привычного нам вида. Когда за дело взялась творческая группа Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик Святозар Русаков предложил более детализированные и характерные образы. Перед авторами современного мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" (2021) стояла сложная задача: сохранив основу классического анимационного фильма, поместить персонажей в новую 3D-мультвселенную. Так, Волк стал мягче — и визуально, и по характеру. Он выглядит не страшным, а нелепым, порой трогательным, постоянно оказывается в абсурдных и комичных ситуациях.Классический вариант Зайца был слишком близок к фольклорному архетипу. Сейчас он стал "человечнее" и более взрослым: интересуется технологиями, занимается спортом, наукой.Трандуил: весь покрытый зеленью, абсолютно весьДжон Толкин описал эльфов как существ, похожих на людей, но только лучше. Высокие, вечно молодые, мудрые и талантливые, бессмертные. Режиссер трилогий "Властелин Колец" и "Хоббит" Питер Джексон позаботился о том, чтобы эльфы на экране были образцом красоты и изящества. Однако с Трандуилом, королем Лихолесья и отцом Леголаса, он явно перестарался.Персонаж в исполнении Ли Пейса в первом же фильме трилогии "Хоббит" (2012) поразил фанатов Толкина. Эльфийский король получился слишком уж женственным, гламурным, капризным и своенравным. В мемах и фанфиках правителя Лихолесья называли "эльфийской принцессой". Однако со временем фанаты признали, что Пейс сыграл талантливо и харизматично.В мультфильме 1977 года "Хоббит, или Туда и обратно" режиссера Артура Рэнкина Трандуил совсем другой. Концепт-арт к анимации создал иллюстратор Лестер Абрамс, который искал вдохновение в ранней графике художника Артура Рэкхема, напоминающей рисунки самого Толкина.Там Трандуил напоминает Голлума: похож больше на лягушку, чем на человека, что соответствует фольклорным представлениям об эльфах как о маленьких существах зеленого цвета, связанных с природой и загробным миром.Толкин описывает короля Лихолесья довольно скупо, упоминает длинные светлые волосы, венок из ягод и листьев, жадность и обеспокоенность растущей угрозой с юга. Все эти атрибуты есть у персонажей обоих "Хоббитов".Шрек: значительно меньше добротыГлавный герой этого анимационного сериала очаровал даже принцессу, а зрителей тем более. Что довольно странно, учитывая, что он — огр, то есть мифический великан-людоед, которым родители пугали непослушных детей.Шрек был милым не всегда. В тестовых фрагментах мультфильма у него вытянутая голова, болотный цвет кожи и гнилые зубы. Крайне неприятный тип, добрая душа и щедрое сердце его бы не спасли.Но именно такого героя создал в 1990-м детский писатель и художник Уильям Стейг: отвратительный монстр с садисткими замашками и умением выдыхать огонь. Само имя Schreck переводится с немецкого как "ужас". В иллюстрациях Стейга у зеленого великана нездоровая бугристая кожа, плохие зубы, деформированная голова, когти и маленькие желтые глазки. Выглядит жутко.
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Татьяна Рыжкова
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чебурашка, джон толкин, леонид шварцман, m1 abrams, кино и сериалы, эдуард успенский
Культура, Чебурашка, Джон Толкин, Леонид Шварцман, M1 Abrams, Кино и сериалы, Эдуард Успенский
08:00 16.01.2023 (обновлено: 08:02 16.01.2023)
 

Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как это происходило — в материале РИА Новости.

Чебурашка: ряд волшебных изменений милого лица

В 1966-м Эдуард Успенский написал книгу "Крокодил Гена и его друзья". Там Чебурашка — существо с желтыми, как у филина, глазами, заячьей головой и пушистым хвостом. Первая иллюстрация принадлежит художнику Валерию Алфеевскому — его Чебурашка выглядит как черная белка с круглыми небольшими ушками. У Бориса Степанцева он стал рыжим, а Геннадий Калиновский нарядил его в комбинезон и придал ему жутковатый вид.
© Добросказ - диафильмы с озвучкойКадр из диафильма Бориса Степанцева "Крокодил Гена и его друзья" (1969)
Кадр из диафильма Бориса Степанцева Крокодил Гена и его друзья, 1969 год
© Добросказ - диафильмы с озвучкой
Кадр из диафильма Бориса Степанцева "Крокодил Гена и его друзья" (1969)
В 1969-м художник Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку для мультфильма.

"Знаменитый образ с большими глазами и ушами родился не сразу, — рассказывает Борис Машковцев, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм". — Работа, в которой также приняли участие режиссер Роман Качанов и художник Юрий Норштейн, продолжалась около полугода".

Эскиз по книжному описанию не устроил ни автора, ни творческую группу.

"Постепенно Шварцман увеличивал персонажу уши и уменьшал ноги, сократив их в итоге до ступней, — продолжает эксперт. — И после многих перерисовок Чебурашка получился похожим на маленького трогательного ребенка".

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Кукла Чебурашка — персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма"

Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
1 из 6

Кукла Чебурашка — персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма"

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Мариус Баранаускас / Перейти в медиабанк

Куклы, созданные студентами факультета промышленного искусства Государственного художественного института Литовской ССР (сейчас Вильнюсская художественная академия)

Куклы, созданные студентами факультета промышленного искусства Государственного художественного института Литовской ССР
2 из 6

Куклы, созданные студентами факультета промышленного искусства Государственного художественного института Литовской ССР (сейчас Вильнюсская художественная академия)

© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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© GoHands (2009)Кадр из японского мультсериала "Это что за Чебурашка?"
Кадр из японского мультсериала Это что за Чебурашка?
3 из 6
Кадр из японского мультсериала "Это что за Чебурашка?"
© GoHands (2009)
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанк

Персонажи мультфильма "Крокодил Гена и Чебурашка"

Персонажи мультфильма Крокодил Гена и Чебурашка
4 из 6

Персонажи мультфильма "Крокодил Гена и Чебурашка"

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© СоюзмультфильмПолнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
5 из 6
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
© Союзмультфильм
© Фото : ジュニカ

Кадр из японского мультика о Чебурашке

Кадр из японского мультика о Чебурашке и крокодиле Гене
6 из 6

Кадр из японского мультика о Чебурашке

© Фото : ジュニカ
1 из 6

Кукла Чебурашка — персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Куклы, созданные студентами факультета промышленного искусства Государственного художественного института Литовской ССР (сейчас Вильнюсская художественная академия)

© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Перейти в медиабанк
3 из 6
Кадр из японского мультсериала "Это что за Чебурашка?"
© GoHands (2009)
4 из 6

Персонажи мультфильма "Крокодил Гена и Чебурашка"

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 6
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
© Союзмультфильм
6 из 6

Кадр из японского мультика о Чебурашке

© Фото : ジュニカ
В нулевые этот персонаж появился в японской анимации, приобрел известность в Европе. Был талисманом сборной России на Олимпийских играх. А сейчас вышел фильм "Чебурашка" и стал самым кассовым в отечественном прокате. В киноленте главный персонаж не слишком отличается от творения Шварцмана, признанного каноном.

"Плюшевость ушастого героя подчеркивается и в современных 3D-короткометражках "Союзмультфильма" — "Переезд" (2018) и "Чебурашка. Секрет праздника" (2020), — отмечает Машковцев. — По концепции нового художественного фильма главный персонаж — именно зверек. Поэтому авторы проработали его шерсть, лапки, а также мимику".

Заяц и Волк: больше абстрактности

"Ну, погоди!" дебютировал в пилотном выпуске мультипликационного альманаха "Веселая карусель" в 1969-м, — объясняет гендиректор киностудии. — Авторам поставили задачу создать сюжет на тему: "Нельзя обижать маленьких". Так и возник тандем Волка и Зайца".

Упрощенные, гротескно-карикатурные герои эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, были далеки от привычного нам вида. Когда за дело взялась творческая группа Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик Святозар Русаков предложил более детализированные и характерные образы.
© Союзмультфильм (1969)Кадр из "Ну, погоди!", альманах "Веселая карусель" (1969)
Кадр из Ну, погоди!, Веселая карусель, 1969 года
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из "Ну, погоди!", альманах "Веселая карусель" (1969)

"Но и они более чем за 15 лет также претерпевали изменения, — уточняет Машковцев. — Волк из отпетого хулигана превратился в харизматичного стилягу в модных брюках клеш".

Перед авторами современного мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" (2021) стояла сложная задача: сохранив основу классического анимационного фильма, поместить персонажей в новую 3D-мультвселенную. Так, Волк стал мягче — и визуально, и по характеру.
© Союзмультфильм (1969)Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© Союзмультфильм (1969)
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Он выглядит не страшным, а нелепым, порой трогательным, постоянно оказывается в абсурдных и комичных ситуациях.
Классический вариант Зайца был слишком близок к фольклорному архетипу. Сейчас он стал "человечнее" и более взрослым: интересуется технологиями, занимается спортом, наукой.

Трандуил: весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Джон Толкин описал эльфов как существ, похожих на людей, но только лучше. Высокие, вечно молодые, мудрые и талантливые, бессмертные. Режиссер трилогий "Властелин Колец" и "Хоббит" Питер Джексон позаботился о том, чтобы эльфы на экране были образцом красоты и изящества. Однако с Трандуилом, королем Лихолесья и отцом Леголаса, он явно перестарался.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)Кадр из фильма "Хоббит" 2014 года
Кадр из фильма Хоббит 2014 года
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)
Кадр из фильма "Хоббит" 2014 года
Персонаж в исполнении Ли Пейса в первом же фильме трилогии "Хоббит" (2012) поразил фанатов Толкина. Эльфийский король получился слишком уж женственным, гламурным, капризным и своенравным. В мемах и фанфиках правителя Лихолесья называли "эльфийской принцессой". Однако со временем фанаты признали, что Пейс сыграл талантливо и харизматично.
В мультфильме 1977 года "Хоббит, или Туда и обратно" режиссера Артура Рэнкина Трандуил совсем другой. Концепт-арт к анимации создал иллюстратор Лестер Абрамс, который искал вдохновение в ранней графике художника Артура Рэкхема, напоминающей рисунки самого Толкина.
© ABC Video Enterprises Inc. (1977)Кадр из мультфильма "Хоббит" 1977 года
Кадр из мультфильма Хоббит 1977 года
© ABC Video Enterprises Inc. (1977)
Кадр из мультфильма "Хоббит" 1977 года
Там Трандуил напоминает Голлума: похож больше на лягушку, чем на человека, что соответствует фольклорным представлениям об эльфах как о маленьких существах зеленого цвета, связанных с природой и загробным миром.
Толкин описывает короля Лихолесья довольно скупо, упоминает длинные светлые волосы, венок из ягод и листьев, жадность и обеспокоенность растущей угрозой с юга. Все эти атрибуты есть у персонажей обоих "Хоббитов".

Шрек: значительно меньше доброты

Главный герой этого анимационного сериала очаровал даже принцессу, а зрителей тем более. Что довольно странно, учитывая, что он — огр, то есть мифический великан-людоед, которым родители пугали непослушных детей.
© DreamWorks Animation (2004)Кадр из мультфильма "Шрек 2"
Кадр из мультфильма Шрэк 2
© DreamWorks Animation (2004)
Кадр из мультфильма "Шрек 2"
Шрек был милым не всегда. В тестовых фрагментах мультфильма у него вытянутая голова, болотный цвет кожи и гнилые зубы. Крайне неприятный тип, добрая душа и щедрое сердце его бы не спасли.
© TheSecretLifeOfAliensКадр из версии "Шрека" 1996 года
Кадр из версии Шрека 1996 года
© TheSecretLifeOfAliens
Кадр из версии "Шрека" 1996 года
Но именно такого героя создал в 1990-м детский писатель и художник Уильям Стейг: отвратительный монстр с садисткими замашками и умением выдыхать огонь. Само имя Schreck переводится с немецкого как "ужас". В иллюстрациях Стейга у зеленого великана нездоровая бугристая кожа, плохие зубы, деформированная голова, когти и маленькие желтые глазки. Выглядит жутко.
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