Непривычный Чебурашка и мерзкий Шрек: как менялись образы любимых героев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как это происходило — в материале РИА Новости.Чебурашка: ряд волшебных изменений милого лицаВ 1966-м Эдуард Успенский написал книгу "Крокодил Гена и его друзья". Там Чебурашка — существо с желтыми, как у филина, глазами, заячьей головой и пушистым хвостом. Первая иллюстрация принадлежит художнику Валерию Алфеевскому — его Чебурашка выглядит как черная белка с круглыми небольшими ушками. У Бориса Степанцева он стал рыжим, а Геннадий Калиновский нарядил его в комбинезон и придал ему жутковатый вид.В 1969-м художник Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку для мультфильма.Эскиз по книжному описанию не устроил ни автора, ни творческую группу. В нулевые этот персонаж появился в японской анимации, приобрел известность в Европе. Был талисманом сборной России на Олимпийских играх. А сейчас вышел фильм "Чебурашка" и стал самым кассовым в отечественном прокате. В киноленте главный персонаж не слишком отличается от творения Шварцмана, признанного каноном.Заяц и Волк: больше абстрактностиУпрощенные, гротескно-карикатурные герои эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, были далеки от привычного нам вида. Когда за дело взялась творческая группа Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик Святозар Русаков предложил более детализированные и характерные образы. Перед авторами современного мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" (2021) стояла сложная задача: сохранив основу классического анимационного фильма, поместить персонажей в новую 3D-мультвселенную. Так, Волк стал мягче — и визуально, и по характеру. Он выглядит не страшным, а нелепым, порой трогательным, постоянно оказывается в абсурдных и комичных ситуациях.Классический вариант Зайца был слишком близок к фольклорному архетипу. Сейчас он стал "человечнее" и более взрослым: интересуется технологиями, занимается спортом, наукой.Трандуил: весь покрытый зеленью, абсолютно весьДжон Толкин описал эльфов как существ, похожих на людей, но только лучше. Высокие, вечно молодые, мудрые и талантливые, бессмертные. Режиссер трилогий "Властелин Колец" и "Хоббит" Питер Джексон позаботился о том, чтобы эльфы на экране были образцом красоты и изящества. Однако с Трандуилом, королем Лихолесья и отцом Леголаса, он явно перестарался.Персонаж в исполнении Ли Пейса в первом же фильме трилогии "Хоббит" (2012) поразил фанатов Толкина. Эльфийский король получился слишком уж женственным, гламурным, капризным и своенравным. В мемах и фанфиках правителя Лихолесья называли "эльфийской принцессой". Однако со временем фанаты признали, что Пейс сыграл талантливо и харизматично.В мультфильме 1977 года "Хоббит, или Туда и обратно" режиссера Артура Рэнкина Трандуил совсем другой. Концепт-арт к анимации создал иллюстратор Лестер Абрамс, который искал вдохновение в ранней графике художника Артура Рэкхема, напоминающей рисунки самого Толкина.Там Трандуил напоминает Голлума: похож больше на лягушку, чем на человека, что соответствует фольклорным представлениям об эльфах как о маленьких существах зеленого цвета, связанных с природой и загробным миром.Толкин описывает короля Лихолесья довольно скупо, упоминает длинные светлые волосы, венок из ягод и листьев, жадность и обеспокоенность растущей угрозой с юга. Все эти атрибуты есть у персонажей обоих "Хоббитов".Шрек: значительно меньше добротыГлавный герой этого анимационного сериала очаровал даже принцессу, а зрителей тем более. Что довольно странно, учитывая, что он — огр, то есть мифический великан-людоед, которым родители пугали непослушных детей.Шрек был милым не всегда. В тестовых фрагментах мультфильма у него вытянутая голова, болотный цвет кожи и гнилые зубы. Крайне неприятный тип, добрая душа и щедрое сердце его бы не спасли.Но именно такого героя создал в 1990-м детский писатель и художник Уильям Стейг: отвратительный монстр с садисткими замашками и умением выдыхать огонь. Само имя Schreck переводится с немецкого как "ужас". В иллюстрациях Стейга у зеленого великана нездоровая бугристая кожа, плохие зубы, деформированная голова, когти и маленькие желтые глазки. Выглядит жутко.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Сложно представить, что когда-то главный герой фильма "Чебурашка" был похож на мышь или носил комбинезон. На самом деле многие мультперсонажи меняли облик. Как это происходило — в материале РИА Новости.
Чебурашка: ряд волшебных изменений милого лица
В 1966-м Эдуард Успенский написал книгу "Крокодил Гена и его друзья". Там Чебурашка — существо с желтыми, как у филина, глазами, заячьей головой и пушистым хвостом. Первая иллюстрация принадлежит художнику Валерию Алфеевскому — его Чебурашка выглядит как черная белка с круглыми небольшими ушками. У Бориса Степанцева он стал рыжим, а Геннадий Калиновский нарядил его в комбинезон и придал ему жутковатый вид.
Кадр из диафильма Бориса Степанцева "Крокодил Гена и его друзья" (1969)
В 1969-м художник Леонид Шварцман нарисовал Чебурашку для мультфильма.
"Знаменитый образ с большими глазами и ушами родился не сразу, — рассказывает Борис Машковцев, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм". — Работа, в которой также приняли участие режиссер Роман Качанов и художник Юрий Норштейн, продолжалась около полугода".
Эскиз по книжному описанию не устроил ни автора, ни творческую группу.
"Постепенно Шварцман увеличивал персонажу уши и уменьшал ноги, сократив их в итоге до ступней, — продолжает эксперт. — И после многих перерисовок Чебурашка получился похожим на маленького трогательного ребенка".
В нулевые этот персонаж появился в японской анимации, приобрел известность в Европе. Был талисманом сборной России на Олимпийских играх. А сейчас вышел фильм "Чебурашка" и стал самым кассовым в отечественном прокате. В киноленте главный персонаж не слишком отличается от творения Шварцмана, признанного каноном.
"Плюшевость ушастого героя подчеркивается и в современных 3D-короткометражках "Союзмультфильма" — "Переезд" (2018) и "Чебурашка. Секрет праздника" (2020), — отмечает Машковцев. — По концепции нового художественного фильма главный персонаж — именно зверек. Поэтому авторы проработали его шерсть, лапки, а также мимику".
Заяц и Волк: больше абстрактности
"Ну, погоди!" дебютировал в пилотном выпуске мультипликационного альманаха "Веселая карусель" в 1969-м, — объясняет гендиректор киностудии. — Авторам поставили задачу создать сюжет на тему: "Нельзя обижать маленьких". Так и возник тандем Волка и Зайца".
Упрощенные, гротескно-карикатурные герои эпизода, режиссером которого выступил Геннадий Сокольский, были далеки от привычного нам вида. Когда за дело взялась творческая группа Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик Святозар Русаков предложил более детализированные и характерные образы.
Кадр из "Ну, погоди!", альманах "Веселая карусель" (1969)
"Но и они более чем за 15 лет также претерпевали изменения, — уточняет Машковцев. — Волк из отпетого хулигана превратился в харизматичного стилягу в модных брюках клеш".
Перед авторами современного мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" (2021) стояла сложная задача: сохранив основу классического анимационного фильма, поместить персонажей в новую 3D-мультвселенную. Так, Волк стал мягче — и визуально, и по характеру.
Он выглядит не страшным, а нелепым, порой трогательным, постоянно оказывается в абсурдных и комичных ситуациях.
Классический вариант Зайца был слишком близок к фольклорному архетипу. Сейчас он стал "человечнее" и более взрослым: интересуется технологиями, занимается спортом, наукой.
Трандуил: весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Джон Толкин описал эльфов как существ, похожих на людей, но только лучше. Высокие, вечно молодые, мудрые и талантливые, бессмертные. Режиссер трилогий "Властелин Колец" и "Хоббит" Питер Джексон позаботился о том, чтобы эльфы на экране были образцом красоты и изящества. Однако с Трандуилом, королем Лихолесья и отцом Леголаса, он явно перестарался.
Персонаж в исполнении Ли Пейса в первом же фильме трилогии "Хоббит" (2012) поразил фанатов Толкина. Эльфийский король получился слишком уж женственным, гламурным, капризным и своенравным. В мемах и фанфиках правителя Лихолесья называли "эльфийской принцессой". Однако со временем фанаты признали, что Пейс сыграл талантливо и харизматично.
В мультфильме 1977 года "Хоббит, или Туда и обратно" режиссера Артура Рэнкина Трандуил совсем другой. Концепт-арт к анимации создал иллюстратор Лестер Абрамс, который искал вдохновение в ранней графике художника Артура Рэкхема, напоминающей рисунки самого Толкина.
Там Трандуил напоминает Голлума: похож больше на лягушку, чем на человека, что соответствует фольклорным представлениям об эльфах как о маленьких существах зеленого цвета, связанных с природой и загробным миром.
Толкин описывает короля Лихолесья довольно скупо, упоминает длинные светлые волосы, венок из ягод и листьев, жадность и обеспокоенность растущей угрозой с юга. Все эти атрибуты есть у персонажей обоих "Хоббитов".
Шрек: значительно меньше доброты
Главный герой этого анимационного сериала очаровал даже принцессу, а зрителей тем более. Что довольно странно, учитывая, что он — огр, то есть мифический великан-людоед, которым родители пугали непослушных детей.
Но именно такого героя создал в 1990-м детский писатель и художник Уильям Стейг: отвратительный монстр с садисткими замашками и умением выдыхать огонь. Само имя Schreck переводится с немецкого как "ужас". В иллюстрациях Стейга у зеленого великана нездоровая бугристая кожа, плохие зубы, деформированная голова, когти и маленькие желтые глазки. Выглядит жутко.
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