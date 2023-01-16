https://ria.ru/20230116/peregovory-1845274096.html

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 16.01.2023

Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок

Запланированные на вторник переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:02

2023-01-16T18:02

2023-01-16T18:17

иран

россия

политика

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Запланированные на вторник переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ."По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки", – сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230105/ssha-1843101135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, политика, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан