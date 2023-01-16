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Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 16.01.2023
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Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок
Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 16.01.2023
Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок
Запланированные на вторник переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:02
2023-01-16T18:17
иран
россия
политика
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Запланированные на вторник переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ."По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки", – сказали в ведомстве.
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иран, россия, политика, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
Иран, Россия, Политика, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
18:02 16.01.2023 (обновлено: 18:17 16.01.2023)
 
Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана перенесли на более поздний срок

МИД сообщил о переносе переговоров Лаврова с главой МИД Ирана Абдаллахианом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Запланированные на вторник переговоры между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровом и Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.
"По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки", – сказали в ведомстве.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 02:04
В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана
 
ИранРоссияПолитикаСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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