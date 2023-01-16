11:22 16.01.2023 (обновлено: 12:00 16.01.2023)
Украинские военные приехали в США учиться обращаться с Patriot, пишут СМИ
Fox News: военнослужащие ВСУ прилетели в Оклахому для обучения обращению с ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Самолет с украинскими военными, направленными в США для прохождения обучения работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot, прибыл в аэропорт Оклахомы, видео прибытия опубликовала в Twitter журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден.
"На видео посадка в региональном аэропорту Форт Силл самолета с 90-100 украинскими солдатами, которые начнут обучаться работе с ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме на этой неделе", - говорится в сообщении журналистки.
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Ранее Пентагон подтвердил, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что американцы рассчитывают за несколько месяцев ускоренно подготовить 90-100 украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.
Законодательное собрание Оклахомы на прошлой неделе приняло резолюцию о неприемлемости инициативы федеральных властей направить на территорию штата украинских военных. В тексте резолюции местный сенатор Нэтан Дам обратил внимание на инцидент с украинской ракетой, упавшей на территории Польши и убившей двух мирных граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".