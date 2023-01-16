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Во Владивостоке завершили расследование дела о порче памятника Зорге

Во Владивостоке завершили расследование дела о порче памятника Зорге - РИА Новости, 16.01.2023

Во Владивостоке завершили расследование дела о порче памятника Зорге

Завершено расследование дела о вандализме в отношении жительницы Владивостока, облившей краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:41

2023-01-16T16:41

2023-01-16T16:41

происшествия

рихард зорге

владивосток

япония

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – РИА Новости. Завершено расследование дела о вандализме в отношении жительницы Владивостока, облившей краской памятник разведчику Рихарду Зорге, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу. В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд смягчил меру пресечения на домашний арест. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем фигурантке предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в релизе СУСК. Отмечается, что 40-летней жительнице Владивостока вменили ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Стоимость работ по восстановлению памятника составила не менее 13,5 тысячи рублей. Ранее ведомство сообщало, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков. Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

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происшествия, рихард зорге, владивосток, япония, ссср