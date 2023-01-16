Рейтинг@Mail.ru
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу - РИА Новости, 16.01.2023
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу
Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:33
2023-01-16T16:33
олег кувшинников
вологодская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_0:80:3072:1807_1920x0_80_0_0_cc1db6bc4c07c2e381254b334836e841.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. Депутат сообщил, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". "Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня. Еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе земляков, которые принимают участие в специальной военной операции", - заявил Кувшинников.
https://ria.ru/20230110/deputat-1843932734.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e199b271056f09eff6bb200e4e766aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, вологодская область, политика
Олег Кувшинников, Вологодская область, Политика
16:33 16.01.2023
 
Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу

Вологодский губернатор Кувшинников призвал чиновников воздержаться от отпусков за границей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся.
Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. Депутат сообщил, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
"Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня. Еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе земляков, которые принимают участие в специальной военной операции", - заявил Кувшинников.
Фотография, опубликованная Денисом Долженко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:57
В вологодском заксобрании прокомментировали ситуацию с отдыхом депутата
 
Олег КувшинниковВологодская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала