Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу
Вологодский губернатор Кувшинников призвал чиновников воздержаться от отпусков за границей
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся.
Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. Депутат сообщил, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
"Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня. Еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе земляков, которые принимают участие в специальной военной операции", - заявил Кувшинников.