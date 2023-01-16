https://ria.ru/20230116/otpusk-1845240974.html

Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу

Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу - РИА Новости, 16.01.2023

Вологодский губернатор призвал чиновников не ездить в отпуск за границу

Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:33

2023-01-16T16:33

2023-01-16T16:33

олег кувшинников

вологодская область

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. Депутат сообщил, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился". После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". "Считаю, что в такое время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать такие провокационные фотографии недопустимо ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня. Еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе земляков, которые принимают участие в специальной военной операции", - заявил Кувшинников.

https://ria.ru/20230110/deputat-1843932734.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег кувшинников, вологодская область, политика