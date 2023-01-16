https://ria.ru/20230116/otnosheniya-1845182936.html

США и Россия в 2022 году перестали притворяться, считают эксперты

США и Россия в 2022 году перестали притворяться, считают эксперты - РИА Новости, 16.01.2023

США и Россия в 2022 году перестали притворяться, считают эксперты

В 2022 году Россия и США перестали притворяться и называть друг друга партнерами, единственное, что осталось от российско-американских отношений — это диалог по РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:02

2023-01-16T14:02

2023-01-16T14:02

алексей фененко

владимир батюк

россия

сша

китай

билл клинтон

в мире

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В 2022 году Россия и США перестали притворяться и называть друг друга партнерами, единственное, что осталось от российско-американских отношений — это диалог по обмену заключенными, считают эксперты. "Ничего такого нового в 2022 году в российско-американских отношениях мы не увидели. Единственное, что произошло в 2022 году — мы наконец перестали притворяться и просто-напросто перестали говорить о том, что мы партнёры друг другу", — сказал доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня". По его мнению, ещё со времен Билла Клинтона администрацией США были заложены и определены стратегические цели в отношении России. "Цель первая — остаточная мощь России слишком велика, чтобы США могли спать спокойно. Только Россия обладает стратегическим потенциалом для уничтожения США и для ведения войны на базе обычных вооружений. Больше ни у кого нет ВПК, который был бы способен производить соответствующий, даже альтернативный американским вооружениям. Ни Китай, ни Индия такой способностью пока не обладают. Поэтому мы приоритетный противник для США", — полагает он. В качестве второй стратегической цели эксперт отметил ликвидацию российского ядерного потенциала. Профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк считает, что в результате антироссийских западных санкций "разговора о серьёзном экономическом базисе, который мог бы стабилизировать двусторонние российско-американские отношения, больше никогда не будет". "Единственные "лучи света" в непроглядном "темном царстве" — это сохранение хоть каких-то элементов двустороннего диалога по гуманитарным вопросам. Например, обмен заключёнными или сохранение контактов между российскими и американскими военными и по украинскому, и по сирийскому вопросам. Пока что это все, что осталось от российско-американских отношений в настоящее время", — резюмировал он.

https://ria.ru/20230116/zapad-1845099337.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

https://ria.ru/20230116/politika-1844615163.html

россия

сша

китай

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алексей фененко, владимир батюк, россия, сша, китай, билл клинтон, в мире, высшая школа экономики (вшэ)