США и Россия в 2022 году перестали притворяться, считают эксперты
Эксперты: США и Россия в 2022 году перестали притворяться и называть друг друга партнерами
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на фоне флагов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на фоне флагов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В 2022 году Россия и США перестали притворяться и называть друг друга партнерами, единственное, что осталось от российско-американских отношений — это диалог по обмену заключенными, считают эксперты.
"Ничего такого нового в 2022 году в российско-американских отношениях мы не увидели. Единственное, что произошло в 2022 году — мы наконец перестали притворяться и просто-напросто перестали говорить о том, что мы партнёры друг другу", — сказал доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
По его мнению, ещё со времен Билла Клинтона администрацией США были заложены и определены стратегические цели в отношении России.
"Цель первая — остаточная мощь России слишком велика, чтобы США могли спать спокойно. Только Россия обладает стратегическим потенциалом для уничтожения США и для ведения войны на базе обычных вооружений. Больше ни у кого нет ВПК, который был бы способен производить соответствующий, даже альтернативный американским вооружениям. Ни Китай, ни Индия такой способностью пока не обладают. Поэтому мы приоритетный противник для США", — полагает он.
В качестве второй стратегической цели эксперт отметил ликвидацию российского ядерного потенциала.
Профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк считает, что в результате антироссийских западных санкций "разговора о серьёзном экономическом базисе, который мог бы стабилизировать двусторонние российско-американские отношения, больше никогда не будет".
"Единственные "лучи света" в непроглядном "темном царстве" — это сохранение хоть каких-то элементов двустороннего диалога по гуманитарным вопросам. Например, обмен заключёнными или сохранение контактов между российскими и американскими военными и по украинскому, и по сирийскому вопросам. Пока что это все, что осталось от российско-американских отношений в настоящее время", — резюмировал он.