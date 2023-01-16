https://ria.ru/20230116/otklyucheniya-1845145460.html
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 16.01.2023
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно вырос, в пяти областях применены аварийные отключения, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:37
2023-01-16T12:37
2023-01-16T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно вырос, в пяти областях применены аварийные отключения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света. "Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций… Облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9.00 (10.00 мск) введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10.00 (11.00 мск) – в пяти областях Украины. Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, ситуацию осложняют погодные условия - порывистый ветер, обледенение проводов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/kiev-1843489064.html
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Днепропетровская область, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
"Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений света в пяти областях