https://ria.ru/20230116/otklyucheniya-1845145460.html

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 16.01.2023

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно вырос, в пяти областях применены аварийные отключения, сообщили в национальной энергетической компании... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:37

2023-01-16T12:37

2023-01-16T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

украина

днепропетровская область

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно вырос, в пяти областях применены аварийные отключения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света. "Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций… Облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9.00 (10.00 мск) введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10.00 (11.00 мск) – в пяти областях Украины. Также возможны применения аварийных отключений и в других регионах", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. По информации компании, ситуацию осложняют погодные условия - порывистый ветер, обледенение проводов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230108/kiev-1843489064.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы рф, владимир зеленский