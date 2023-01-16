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Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие

Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие - РИА Новости, 16.01.2023

Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:13

2023-01-16T07:13

2023-01-16T07:18

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АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия, сообщила пресс-служба комитета. Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе КНБ, в преступную группу входили действующие и бывшие сотрудников правоохранительных органов, а также их пособники, занимавшиеся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. "Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом", — говорится в пресс-релизе. В процессе задержаний и обысков изъяли 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Кроме того, ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции. Решением Алмалинского районного суда Алма-Аты виновные лица осуждены к различным срокам наказания — от двух до пяти лет лишения свободы. За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.

https://ria.ru/20230112/kazakhstan-1844307393.html

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в мире, казахстан, алма-ата