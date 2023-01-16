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Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие - РИА Новости, 16.01.2023
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Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие
Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие - РИА Новости, 16.01.2023
Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие
Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:13
2023-01-16T07:18
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АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия, сообщила пресс-служба комитета. Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе КНБ, в преступную группу входили действующие и бывшие сотрудников правоохранительных органов, а также их пособники, занимавшиеся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. "Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом", — говорится в пресс-релизе. В процессе задержаний и обысков изъяли 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Кроме того, ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции. Решением Алмалинского районного суда Алма-Аты виновные лица осуждены к различным срокам наказания — от двух до пяти лет лишения свободы. За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.
https://ria.ru/20230112/kazakhstan-1844307393.html
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в мире, казахстан, алма-ата
В мире, Казахстан, Алма-Ата
07:13 16.01.2023 (обновлено: 07:18 16.01.2023)
 
Полицейские в Казахстане перепродавали подлежавшее уничтожению оружие

МВД Казахстана ликвидировал канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Нур-Султане
Сотрудники полиции на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Нур-Султане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости. Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) совместно с департаментом собственной безопасности МВД ликвидировал канал перепродажи списанного и подлежавшего уничтожению оружия, сообщила пресс-служба комитета.
Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе КНБ, в преступную группу входили действующие и бывшие сотрудников правоохранительных органов, а также их пособники, занимавшиеся вторичным оборотом оружия и боеприпасов.
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"Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом", — говорится в пресс-релизе.
В процессе задержаний и обысков изъяли 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов. Кроме того, ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

"В процессе дальнейшей оперативной разработки КНБ выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей", — сообщила пресс-служба комитета.

Решением Алмалинского районного суда Алма-Аты виновные лица осуждены к различным срокам наказания — от двух до пяти лет лишения свободы.
За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.
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