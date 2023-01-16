https://ria.ru/20230116/orden-1845201776.html

В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой

В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой - РИА Новости, 16.01.2023

В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:55

2023-01-16T14:55

2023-01-16T15:05

в мире

вадим красносельский

молдавия

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой. Указом, размещенном на сайте главы ПМР, предусмотрено, что "орденом Екатерины Великой будут награждаться известные своими высокими духовно-нравственными личностными качествами и милосердием граждане Приднестровской Молдавской Республики и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики". Уточняется, что орден Екатерины Великой носится на левой стороне груди и при наличии ордена Почета располагается после него. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220920/pridnestrove-1818101238.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика