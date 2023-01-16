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В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой - РИА Новости, 16.01.2023
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В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой
В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой - РИА Новости, 16.01.2023
В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:55
2023-01-16T15:05
в мире
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой. Указом, размещенном на сайте главы ПМР, предусмотрено, что "орденом Екатерины Великой будут награждаться известные своими высокими духовно-нравственными личностными качествами и милосердием граждане Приднестровской Молдавской Республики и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики". Уточняется, что орден Екатерины Великой носится на левой стороне груди и при наличии ордена Почета располагается после него. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220920/pridnestrove-1818101238.html
молдавия
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в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
14:55 16.01.2023 (обновлено: 15:05 16.01.2023)
 
В Приднестровье учредили орден Екатерины Великой

Глава Приднестровья Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ об учреждении ордена Екатерины Великой.
Указом, размещенном на сайте главы ПМР, предусмотрено, что "орденом Екатерины Великой будут награждаться известные своими высокими духовно-нравственными личностными качествами и милосердием граждане Приднестровской Молдавской Республики и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики".
© Фото : пресс-служба Президента Приднестровской Молдавской РеспубликиЭскиз ордена Екатерины Великой Приднестровской Молдавской республики
Эскиз ордена Екатерины Великой Приднестровской Молдавской республики - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-служба Президента Приднестровской Молдавской Республики
Эскиз ордена Екатерины Великой Приднестровской Молдавской республики
Уточняется, что орден Екатерины Великой носится на левой стороне груди и при наличии ордена Почета располагается после него.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреВадим КрасносельскийМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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