https://ria.ru/20230116/opros-1845072278.html

GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России

GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России - РИА Новости, 16.01.2023

GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России

Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T05:45

2023-01-16T05:45

2023-01-16T05:45

в мире

европа

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times.Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие 7 536 граждан старше 18 лет. Анкета состояла из 44 вопросов на темы состояния безопасности в Европе, взглядов на отношения между ЕС и США и влияния украинского конфликта на страны Европы.

https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

европа

сша

россия

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в мире, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия