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GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России - РИА Новости, 16.01.2023
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GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России
GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России - РИА Новости, 16.01.2023
GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России
Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T05:45
2023-01-16T05:45
в мире
европа
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times.Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие 7 536 граждан старше 18 лет. Анкета состояла из 44 вопросов на темы состояния безопасности в Европе, взглядов на отношения между ЕС и США и влияния украинского конфликта на страны Европы.
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в мире, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
В мире, Европа, США, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
05:45 16.01.2023
 
GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России

GT: около 50% европейцев считает меры США против России невыгодными для Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times.

"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — сообщило издание.

Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.
Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие 7 536 граждан старше 18 лет. Анкета состояла из 44 вопросов на темы состояния безопасности в Европе, взглядов на отношения между ЕС и США и влияния украинского конфликта на страны Европы.
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В миреЕвропаСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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