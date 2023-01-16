GT: почти половина европейцев сомневается в санкциях США против России
GT: около 50% европейцев считает меры США против России невыгодными для Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Почти половина европейцев считает, что действия США в украинском кризисе невыгодны для экономики Евросоюза, пишет Global Times.
"Все больше европейцев недовольны отношениями с США и обеспокоены тем, что действия Штатов против России негативно повлияют на экономику Европы", — сообщило издание.
Кроме того, многие респонденты заявили, что считают США доминирующей в трансатлантических отношениях страной. Они также сообщили об отсутствии уверенности в том, что стратегия их страны служит на благо граждан, а не Вашингтону.
Центр исследований Global Times провел опрос в 13 странах Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Испанию, Польшу, Швецию, Бельгию, Швейцарию, грецию, Венгрию, Сербию и Литву, а также в Турции для выявления мнения об американо-европейских отношениях с начала российско-украинского конфликта. В опросе приняли участие 7 536 граждан старше 18 лет. Анкета состояла из 44 вопросов на темы состояния безопасности в Европе, взглядов на отношения между ЕС и США и влияния украинского конфликта на страны Европы.