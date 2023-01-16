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В Омске врачи удалили 15-килограммовую опухоль у женщины - РИА Новости, 16.01.2023
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Хорошие новости
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В Омске врачи удалили 15-килограммовую опухоль у женщины
В Омске врачи удалили 15-килограммовую опухоль у женщины - РИА Новости, 16.01.2023
В Омске врачи удалили 15-килограммовую опухоль у женщины
Омские онкогинекологи провели уникальную операцию и вырезали 44-летней женщине опухоль весом 15 килограммов, рассказали в пресс-службе областного Минздрава. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:20
2023-01-16T10:20
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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Омские онкогинекологи провели уникальную операцию и вырезали 44-летней женщине опухоль весом 15 килограммов, рассказали в пресс-службе областного Минздрава. Миому матки у женщины обнаружили несколько лет назад при прохождении медкомиссии. Врач уточнила, что опухоль доброкачественная, но все равно предложила сделать операцию. Пациентка призналась, что не сразу не решилась на это, так как опухоль не росла и никак не беспокоила женщину несколько лет. Изменения начали происходить в 2019 году после тяжелой стрессовой ситуации. Опухоль начала расти. Удаление миомы таких размеров весьма проблематично из-за сложности оперативного вмешательства. Из-за размеров новообразования у врачей были основания думать, что это саркома. "Вообще случай, конечно, уникальный. Обычно опухоли гигантских размеров вырастают в яичниках. Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй. Она заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены. Несмотря на эти нюансы, операция прошла успешно, вес опухоли составил 15 килограммов", - рассказал заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин. Как выяснилось после анализов, опухоль была доброкачественной. А пациентка уже через пару дней после хирургического вмешательства почувствовала себя значительно лучше. Врачи в России довольно часто сталкиваются с необычно большими доброкачественными опухолями у пациентов. Так, только в прошлом году было зафиксировано несколько необычных операций. В Чувашии в сентябре специалисты онкодиспансера удалили женщине опухоль весом более 35 килограммов. Месяцем ранее хирурги в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли (вес составлял около 26 килограммов), а в Подмосковье в апреле врачи удалили кистому яичника весом в 15 килограммов.
https://ria.ru/20220106/opukhol-1766695295.html
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общество, омск, здоровье - общество
Хорошие новости, Общество, Омск, Здоровье - Общество
10:20 16.01.2023
 
В Омске врачи удалили 15-килограммовую опухоль у женщины

Омские врачи удалили 15-килограммовую доброкачественную опухоль у 44-летней женщины

© РИА НовостиРабота хирургов
Работа хирургов - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости
Работа хирургов. Архивное фото
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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Омские онкогинекологи провели уникальную операцию и вырезали 44-летней женщине опухоль весом 15 килограммов, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Миому матки у женщины обнаружили несколько лет назад при прохождении медкомиссии. Врач уточнила, что опухоль доброкачественная, но все равно предложила сделать операцию. Пациентка призналась, что не сразу не решилась на это, так как опухоль не росла и никак не беспокоила женщину несколько лет. Изменения начали происходить в 2019 году после тяжелой стрессовой ситуации. Опухоль начала расти. Удаление миомы таких размеров весьма проблематично из-за сложности оперативного вмешательства. Из-за размеров новообразования у врачей были основания думать, что это саркома.
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"Вообще случай, конечно, уникальный. Обычно опухоли гигантских размеров вырастают в яичниках. Миому таких размеров я в своей карьере видел всего один раз, это — второй. Она заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены. Несмотря на эти нюансы, операция прошла успешно, вес опухоли составил 15 килограммов", - рассказал заведующий гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрей Доронин.
Как выяснилось после анализов, опухоль была доброкачественной. А пациентка уже через пару дней после хирургического вмешательства почувствовала себя значительно лучше.
Врачи в России довольно часто сталкиваются с необычно большими доброкачественными опухолями у пациентов. Так, только в прошлом году было зафиксировано несколько необычных операций. В Чувашии в сентябре специалисты онкодиспансера удалили женщине опухоль весом более 35 килограммов. Месяцем ранее хирурги в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли (вес составлял около 26 килограммов), а в Подмосковье в апреле врачи удалили кистому яичника весом в 15 килограммов.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
 
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