https://ria.ru/20230116/operatory-1845308698.html
Минцифры рассказало о работе мобильных операторов на новых территориях
Минцифры рассказало о работе мобильных операторов на новых территориях - РИА Новости, 16.01.2023
Минцифры рассказало о работе мобильных операторов на новых территориях
Мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех регионов, от МТС - с 13 декабря прошлого года на сети донецкого оператора... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T20:22
2023-01-16T20:22
2023-01-16T20:24
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех регионов, от МТС - с 13 декабря прошлого года на сети донецкого оператора "Феникс", сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.В декабре газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из российских операторов "большой четверки" и источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов, сообщила, что операторы "Билайн", "Мегафон" и Tele2 с ноября договорились о запуске национального роуминга на территории присоединенных территорий."Запорожская, Херсонская, Луганская Донецкая - на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент все работает… МТС работает на сети "Феникса" с 13 декабря, если мне память не изменяет", - отметил Ким.По его словам, качество услуг связи остается у Минцифры на постоянном контроле. "На новых территориях мы это контролируем, у нас есть дорожная карта по повышению качества услуг связи на новых территориях", - добавил замглавы ведомства.Национальный роуминг - это возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны.
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экономика, россия, мтс, феникс, технологии, госдума рф
Экономика, Россия, МТС, Феникс, Технологии, Госдума РФ
20:22 16.01.2023 (обновлено: 20:24 16.01.2023)
Минцифры рассказало о работе мобильных операторов на новых территориях
Минцифры сообщило, что связь от российских операторов работает на всех новых территориях
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех регионов, от МТС - с 13 декабря прошлого года на сети донецкого оператора "Феникс", сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
В декабре газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из российских операторов "большой четверки" и источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов, сообщила, что операторы "Билайн
", "Мегафон
" и Tele2 с ноября договорились о запуске национального роуминга на территории присоединенных территорий.
"Запорожская, Херсонская, Луганская Донецкая - на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент все работает… МТС работает на сети "Феникса" с 13 декабря, если мне память не изменяет", - отметил Ким.
По его словам, качество услуг связи остается у Минцифры на постоянном контроле. "На новых территориях мы это контролируем, у нас есть дорожная карта по повышению качества услуг связи на новых территориях", - добавил замглавы ведомства.
Национальный роуминг - это возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны.