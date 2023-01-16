В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски
В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" украинского олигарха Фирташа проходят обыски
© Фото : СБУПроверки СБУ
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда".
Ранее в понедельник в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ.
"В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания" - ред.) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.
СНБО Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.