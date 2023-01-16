https://ria.ru/20230116/obyski-1845232603.html

В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски

В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски - РИА Новости, 16.01.2023

В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски

В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:16

2023-01-16T16:16

2023-01-16T16:16

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украина

нафтогаз украины

дмитрий фирташ (предприниматель)

юрий витренко

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда". Ранее в понедельник в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. "В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания" - ред.) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", - сообщило издание со ссылкой на свои источники. СНБО Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.

https://ria.ru/20230106/obysk-1843243781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, нафтогаз украины, дмитрий фирташ (предприниматель), юрий витренко