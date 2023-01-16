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В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски - РИА Новости, 16.01.2023
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В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски
В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски - РИА Новости, 16.01.2023
В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски
В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:16
2023-01-16T16:16
в мире
украина
нафтогаз украины
дмитрий фирташ (предприниматель)
юрий витренко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда". Ранее в понедельник в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. "В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания" - ред.) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", - сообщило издание со ссылкой на свои источники. СНБО Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.
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в мире, украина, нафтогаз украины, дмитрий фирташ (предприниматель), юрий витренко
В мире, Украина, Нафтогаз Украины, Дмитрий Фирташ (предприниматель), Юрий Витренко
16:16 16.01.2023
 
В двух компаниях украинского олигарха Фирташа проходят обыски

В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" украинского олигарха Фирташа проходят обыски

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проходят обыски, сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда".
Ранее в понедельник в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз" сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что чиновники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ.
"В понедельник, 16 января, в компаниях "Днепрогаз" и "Харьковгаз", которые входят в группу РГК ("Региональная газовая компания" - ред.) Дмитрия Фирташа, проходят следственные действия Национальной полиции", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.
СНБО Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.
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