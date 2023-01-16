https://ria.ru/20230116/obvineniya-1845322350.html

В Австрии рассказали, что грозит одобрившему выезд детей из ЛНР сотруднику

В Австрии рассказали, что грозит одобрившему выезд детей из ЛНР сотруднику - РИА Новости, 16.01.2023

В Австрии рассказали, что грозит одобрившему выезд детей из ЛНР сотруднику

Сотрудник ведомства в австрийской федеральной земле Тироль, который разрешил выезд двум луганским подросткам в Москву к их семьям, предпринял действия, которые... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:57

2023-01-16T21:57

2023-01-16T22:08

в мире

татьяна москалькова

дмитрий любинский

тироль

россия

австрия

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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Сотрудник ведомства в австрийской федеральной земле Тироль, который разрешил выезд двум луганским подросткам в Москву к их семьям, предпринял действия, которые не отвечают "высоким требованиям" скоординированной официальной деятельности, возможные правовые последствия для него зависят от результатов служебного расследования и от выводов дисциплинарной комиссии, пояснили РИА Новости в пресс-службе земельного правительства. "Возможные правовые последствия для данного работника зависят от результатов служебного расследования и от дисциплинарной комиссии. Согласно текущей информации, шаги, предпринятые данным сотрудником, не отвечают высоким требованиям скоординированной официальной деятельности с участием всех официальных органов, поэтому земля Тироль и тирольский парламент должны были принять соответствующие меры", - говорится в ответе, полученном на запрос агентства. В субботу стало известно о начале внутренней проверки в Тироле по запросу посольства Украины в связи с возвращением двух подростков из ЛНР в Москву. Госслужащий федеральной земли Тироль, который участвовал в этой акции, был временно отстранен от работы. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что встретилась с семьями из ЛНР, которым вернули детей, вывезенных украинской стороной в Австрию. По словам Москальковой, их матери ранее обратились к ней с заявлением, что их детей - 17-летнюю Анастасию и 16-летнего Анатолия - без их разрешения вывезли в западные государства. По данным аппарата уполномоченного РФ, Анастасия и Анатолий учились и жили в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта в поселке Кременная. В начале марта 2022 года они были эвакуированы украинской стороной во Львовскую область, а позже вывезены в австрийский город Фомп без уведомления и согласия родителей. По словам Москальковой, подросткам предложили остаться в Австрии, но они отказались. Юридическое оформление воссоединения Анастасии и Анатолия с их семьями было очень сложным, в том числе из-за отсутствия прямого сообщения между Австрией и Россией в связи с западными санкциями, добавила она. Посол России в Вене Дмитрий Любинский ранее заявил, что "урегулирование потребовало многоуровневых согласований целого комплекса логистических и юридических вопросов", а также поблагодарил "всех задействованных неравнодушных участников этого процесса". Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились. Власти Тироля не были проинформированы о передаче подростков в Россию, они находятся в тесном контакте с официальными органами МИД, посольства Украины и прокуратуры и обещают полную поддержку следствию, заявили в пресс-службе земельного правительства.

https://ria.ru/20230112/plen-1844471426.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

тироль

россия

австрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, татьяна москалькова, дмитрий любинский, тироль, россия, австрия