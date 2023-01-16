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СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому - РИА Новости, 16.01.2023
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СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому
СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому - РИА Новости, 16.01.2023
СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому
СК Белоруссии сообщил, что осужденному на 18 лет лишения свободы оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является супругом выехавшей в Литву в 2020 году... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:01
2023-01-16T15:17
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
в мире
сергей тихановский
литва
могилев
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что осужденному на 18 лет лишения свободы оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является супругом выехавшей в Литву в 2020 году экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления против правосудия."Предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, на этот раз – против правосудия… Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы статье "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление", уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК на его сайте.Отмечается, что "ранее судимый к наказанию в виде 18 лет лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений Тихановский на основании постановления суда в августе 2022 года был переведен на тюремный режим сроком на 3 года". "Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении "Тюрьма №8" в Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения. Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты", - говорится в сообщении.Согласно ему, за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. "Осужденный состоит на профилактическом учете "склонные к экстремистской и иной деструктивной деятельности"…. По уголовному делу допрошены обвиняемый и свидетели, изучены и приобщены копии постановлений о вынесении взысканий, копии актов изъятия запрещенных предметов", - говорится в сообщении.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбытия наказания в колонию в Могилеве. В прошлом году его перевели на тюремный режим содержания.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал
https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html
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белоруссия
литва
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следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире, сергей тихановский, литва, могилев
Следственный комитет России (СК РФ), Белоруссия, В мире, Сергей Тихановский, Литва, Могилев
15:01 16.01.2023 (обновлено: 15:17 16.01.2023)
 
СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому

СК Белоруссии предъявил обвинение Тихановскому в совершении преступления против правосудия

© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
Сергей Тихановский. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что осужденному на 18 лет лишения свободы оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является супругом выехавшей в Литву в 2020 году экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления против правосудия.
"Предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, на этот раз – против правосудия… Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы статье "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление", уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК на его сайте.
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Отмечается, что "ранее судимый к наказанию в виде 18 лет лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений Тихановский на основании постановления суда в августе 2022 года был переведен на тюремный режим сроком на 3 года". "Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении "Тюрьма №8" в Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения. Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты", - говорится в сообщении.
Согласно ему, за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. "Осужденный состоит на профилактическом учете "склонные к экстремистской и иной деструктивной деятельности"…. По уголовному делу допрошены обвиняемый и свидетели, изучены и приобщены копии постановлений о вынесении взысканий, копии актов изъятия запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбытия наказания в колонию в Могилеве. В прошлом году его перевели на тюремный режим содержания.
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Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет.
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал
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