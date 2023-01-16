https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html

СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому

СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому - РИА Новости, 16.01.2023

СК Белоруссии предъявил еще одно обвинение Тихановскому

СК Белоруссии сообщил, что осужденному на 18 лет лишения свободы оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является супругом выехавшей в Литву в 2020 году... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:01

2023-01-16T15:01

2023-01-16T15:17

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

сергей тихановский

литва

могилев

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что осужденному на 18 лет лишения свободы оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является супругом выехавшей в Литву в 2020 году экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления против правосудия."Предъявлено обвинение в совершении еще одного преступления, на этот раз – против правосудия… Жодинским городским отделом Следственного комитета действия обвиняемого квалифицированы статье "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление", уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК на его сайте.Отмечается, что "ранее судимый к наказанию в виде 18 лет лишения свободы за совершение ряда экстремистских преступлений Тихановский на основании постановления суда в августе 2022 года был переведен на тюремный режим сроком на 3 года". "Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении "Тюрьма №8" в Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение законным требованиям администрации учреждения. Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты", - говорится в сообщении.Согласно ему, за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. "Осужденный состоит на профилактическом учете "склонные к экстремистской и иной деструктивной деятельности"…. По уголовному делу допрошены обвиняемый и свидетели, изучены и приобщены копии постановлений о вынесении взысканий, копии актов изъятия запрещенных предметов", - говорится в сообщении.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбытия наказания в колонию в Могилеве. В прошлом году его перевели на тюремный режим содержания.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал

https://ria.ru/20221213/oppozitsiya-1838332863.html

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818096652.html

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литва

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следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире, сергей тихановский, литва, могилев