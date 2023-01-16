https://ria.ru/20230116/obuchenie-1845089103.html
Камбоджа приступила к обучению украинских саперов
Камбоджа приступила к обучению украинских саперов - РИА Новости, 16.01.2023
Камбоджа приступила к обучению украинских саперов
Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально приступил к обучению украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии, сообщает... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:41
2023-01-16T09:41
2023-01-16T11:59
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украина
япония
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально приступил к обучению украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии, сообщает местная газета Khmer Times. По ее данным, камбоджийские специалисты будут обучать прибывших в страну украинцев навыкам разминирования, а также тому, как использовать оборудование и инструменты для обезвреживания взрывных устройств. "Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — приводит газета слова руководителя CMAC Хенга Ратану. Он уточнил, что техническую поддержку обучению оказало правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). В декабре 2022 года власти Камбоджи направили трех экспертов по разминированию на Украину для помощи в обучении местных саперов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, камбоджа, украина, япония
В мире, Камбоджа, Украина, Япония
09:41 16.01.2023 (обновлено: 11:59 16.01.2023)
Камбоджа приступила к обучению украинских саперов
Камбоджа приступила к обучению украинских саперов при технической поддержке Японии
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально приступил к обучению украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии, сообщает местная газета
Khmer Times.
По ее данным, камбоджийские специалисты будут обучать прибывших в страну украинцев навыкам разминирования, а также тому, как использовать оборудование и инструменты для обезвреживания взрывных устройств.
"Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — приводит газета слова руководителя CMAC Хенга Ратану.
Он уточнил, что техническую поддержку обучению оказало правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).
В декабре 2022 года власти Камбоджи направили трех экспертов по разминированию на Украину
для помощи в обучении местных саперов.