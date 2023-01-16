https://ria.ru/20230116/obuchenie-1845089103.html

Камбоджа приступила к обучению украинских саперов

Камбоджа приступила к обучению украинских саперов - РИА Новости, 16.01.2023

Камбоджа приступила к обучению украинских саперов

Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально приступил к обучению украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии, сообщает... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:41

2023-01-16T09:41

2023-01-16T11:59

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально приступил к обучению украинских саперов, техническую поддержку оказало правительство Японии, сообщает местная газета Khmer Times. По ее данным, камбоджийские специалисты будут обучать прибывших в страну украинцев навыкам разминирования, а также тому, как использовать оборудование и инструменты для обезвреживания взрывных устройств. "Обучение будет сосредоточено на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", — приводит газета слова руководителя CMAC Хенга Ратану. Он уточнил, что техническую поддержку обучению оказало правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). В декабре 2022 года власти Камбоджи направили трех экспертов по разминированию на Украину для помощи в обучении местных саперов.

https://ria.ru/20230113/ispaniya-1844515143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, камбоджа, украина, япония