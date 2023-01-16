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Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку тринадцать ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку тринадцать ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку тринадцать ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет из РСЗО, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:53
2023-01-16T11:53
2023-01-16T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО; 11.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО и по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.В результате обстрела Калининского района повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината, в здание ликеро-водочного завода и два жилых дома. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845122775.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Макеевка
11:53 16.01.2023 (обновлено: 11:57 16.01.2023)
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку тринадцать ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке десять ракет из РСЗО