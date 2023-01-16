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ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/obstrel-1845121276.html
ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:28
2023-01-16T13:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845120857.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
11:28 16.01.2023 (обновлено: 13:07 16.01.2023)
 
ВСУ выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

Мужчина, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Калининском районе Донецка
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

Последствия обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Давид Нармания

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

ВСУ с утра обстреливают Донецк, в том числе из РСЗО. По Калининскому району они выпустили три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Снаряды попали в здание торгового центра, аптеку и жилой дом.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В результате обстрела погибли два человека, еще четыре пострадали.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Здание торгового центра разрушено практически полностью.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

Число жертв уточняется, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

На месте работают экстренные службы — скорая помощь, МЧС, пожарные.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

В пострадавший район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, две автолестницы, погрузчик и два подъемных автокрана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

К работам привлекли кинологическую группу МЧС ДНР.

© РИА Новости / Давид Нармания
9 из 10

Спасатель на месте разрушенного торгового центра в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 11:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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