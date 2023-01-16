11:07 16.01.2023 (обновлено: 11:13 16.01.2023)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины
Фрагмент одного из снарядов, которыми обстреляли центр Донецка Вооруженные силы Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:45 - н.п. Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. По данным штаба территориальной обороны ДНР, пострадали четыре человека.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.