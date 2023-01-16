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Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
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Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:34
2023-01-16T09:49
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики."Утром 16 января на линии огня ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) вновь оказалось предприятие угольной отрасли. В 4.30 (совпадает с мск - ред.) были зафиксированы два "прилета" на территорию макеевской шахты имени Ленина ГУП ДНР "ГУРШ". Повреждения получило здание административно-бытового комбината предприятия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В министерстве добавили, что шахта продолжает работать в режиме водоотлива.
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донецкая народная республика, донецк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
09:34 16.01.2023 (обновлено: 09:49 16.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики.
"Утром 16 января на линии огня ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) вновь оказалось предприятие угольной отрасли. В 4.30 (совпадает с мск - ред.) были зафиксированы два "прилета" на территорию макеевской шахты имени Ленина ГУП ДНР "ГУРШ". Повреждения получило здание административно-бытового комбината предприятия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
В министерстве добавили, что шахта продолжает работать в режиме водоотлива.
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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