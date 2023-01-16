https://ria.ru/20230116/obstrel-1845088708.html
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:34
2023-01-16T09:34
2023-01-16T09:49
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донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики."Утром 16 января на линии огня ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) вновь оказалось предприятие угольной отрасли. В 4.30 (совпадает с мск - ред.) были зафиксированы два "прилета" на территорию макеевской шахты имени Ленина ГУП ДНР "ГУРШ". Повреждения получило здание административно-бытового комбината предприятия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В министерстве добавили, что шахта продолжает работать в режиме водоотлива.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
09:34 16.01.2023 (обновлено: 09:49 16.01.2023)
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР
Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, пострадавших нет