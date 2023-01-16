https://ria.ru/20230116/obstrel-1845088708.html

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР

Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:34

2023-01-16T09:34

2023-01-16T09:49

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донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени Ленина в ДНР, повреждено здание административно-бытового комбината, пострадавших нет, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики республики."Утром 16 января на линии огня ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) вновь оказалось предприятие угольной отрасли. В 4.30 (совпадает с мск - ред.) были зафиксированы два "прилета" на территорию макеевской шахты имени Ленина ГУП ДНР "ГУРШ". Повреждения получило здание административно-бытового комбината предприятия. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В министерстве добавили, что шахта продолжает работать в режиме водоотлива.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, происшествия