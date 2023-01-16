https://ria.ru/20230116/obstrel-1845083699.html

Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке

Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке

В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:09

2023-01-16T09:09

2023-01-16T10:33

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", — написал он.Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что в Калининском районе также повреждены здание торгового цента, СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:35 ВСУ нанесли по Калининскому району Донецка удар из РСЗО.Накануне украинские боевики 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под обстрел, помимо столицы республики, попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html

https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, происшествия