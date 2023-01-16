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Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023
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Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке
Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке
В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:09
2023-01-16T10:33
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", — написал он.Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что в Калининском районе также повреждены здание торгового цента, СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:35 ВСУ нанесли по Калининскому району Донецка удар из РСЗО.Накануне украинские боевики 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под обстрел, помимо столицы республики, попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html
https://ria.ru/20230115/donetsk-1845017247.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
09:09 16.01.2023 (обновлено: 10:33 16.01.2023)
 
Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке

Украинские снаряды попали в магазин и аптеку в Донецке, повредили жилой дом

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", — написал он.
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 16:09Специальная военная операция на Украине
В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ
Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что в Калининском районе также повреждены здание торгового цента, СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:35 ВСУ нанесли по Калининскому району Донецка удар из РСЗО.
Накануне украинские боевики 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под обстрел, помимо столицы республики, попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 16:09Специальная военная операция на Украине
В Донецке мужчина рассказал следователям об обстреле города со стороны ВСУ
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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