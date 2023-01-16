09:09 16.01.2023 (обновлено: 10:33 16.01.2023)
Украинские снаряды попали в жилой дом и здание магазина в Донецке
Украинские снаряды попали в магазин и аптеку в Донецке, повредили жилой дом
Последствия обстрела на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка
ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны Украины получили повреждения магазин, аптека и жилой дом, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, зафиксированы попадания украинских снарядов в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича и аптеку на остановке напротив мясокомбината. Также пострадал жилой дом", — написал он.
Позже представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) уточнило, что в Калининском районе также повреждены здание торгового цента, СТО "Автопрофи" и маршрутное такси № 46.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 08:35 ВСУ нанесли по Калининскому району Донецка удар из РСЗО.
Накануне украинские боевики 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под обстрел, помимо столицы республики, попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.