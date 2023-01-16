https://ria.ru/20230116/obstanovka-1845280678.html

Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии

Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии - РИА Новости, 16.01.2023

Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправится во вторник в Турцию, где проведет обсудит обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:29

2023-01-16T18:29

2023-01-16T18:30

в мире

хосейн амир абдоллахиан

мевлют чавушоглу

ибрахим раиси

турция

сирия

иран

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправится во вторник в Турцию, где проведет обсудит обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции, передает агентство ISNA. "Согласно запланированной программе, глава МИД Исламской республики по приглашению своего турецкого коллеги (Мевлюта Чавушоглу) отправится во вторник в Турцию", – говорится в сообщении. По информации агентства, глава МИД Ирана встретится в Турции с рядом высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить двусторонние отношения, последние события и обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции. Также одной из вероятных тем для обсуждения станет дата поездки президента Ирана Ибрахима Раиси в Турцию.

https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845179469.html

турция

сирия

иран

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, мевлют чавушоглу, ибрахим раиси, турция, сирия, иран