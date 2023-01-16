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Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии - РИА Новости, 16.01.2023
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Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии
Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии - РИА Новости, 16.01.2023
Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправится во вторник в Турцию, где проведет обсудит обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:29
2023-01-16T18:30
в мире
хосейн амир абдоллахиан
мевлют чавушоглу
ибрахим раиси
турция
сирия
иран
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправится во вторник в Турцию, где проведет обсудит обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции, передает агентство ISNA. "Согласно запланированной программе, глава МИД Исламской республики по приглашению своего турецкого коллеги (Мевлюта Чавушоглу) отправится во вторник в Турцию", – говорится в сообщении. По информации агентства, глава МИД Ирана встретится в Турции с рядом высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить двусторонние отношения, последние события и обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции. Также одной из вероятных тем для обсуждения станет дата поездки президента Ирана Ибрахима Раиси в Турцию.
https://ria.ru/20230116/turtsiya-1845179469.html
турция
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, мевлют чавушоглу, ибрахим раиси, турция, сирия, иран
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мевлют Чавушоглу, Ибрахим Раиси, Турция, Сирия, Иран
18:29 16.01.2023 (обновлено: 18:30 16.01.2023)
 
Глава МИД Ирана отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии

ISNA: глава МИД Ирана Абдоллахиан отправится в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправится во вторник в Турцию, где проведет обсудит обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции, передает агентство ISNA.
"Согласно запланированной программе, глава МИД Исламской республики по приглашению своего турецкого коллеги (Мевлюта Чавушоглу) отправится во вторник в Турцию", – говорится в сообщении.
По информации агентства, глава МИД Ирана встретится в Турции с рядом высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить двусторонние отношения, последние события и обстановку в Сирии, а также недавние переговоры глав минобороны РФ, Сирии и Турции. Также одной из вероятных тем для обсуждения станет дата поездки президента Ирана Ибрахима Раиси в Турцию.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В миреХосейн Амир АбдоллахианМевлют ЧавушоглуИбрахим РаисиТурцияСирияИран
 
 
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