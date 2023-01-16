https://ria.ru/20230116/oblomok-1845320177.html
ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"
ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1" - РИА Новости, 16.01.2023
ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"
Обнаруженный на берегу Черного моря в Румынии ракетный обломок - это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства, утверждают в генштабе РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T21:34
2023-01-16T21:34
2023-01-16T23:59
в мире
черное море
румыния
констанца
панцирь-с1
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Обнаруженный на берегу Черного моря в Румынии ракетный обломок - это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства, утверждают в генштабе ВМС Румынии. Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье обнаружила на берегу Черного моря ракетный ускоритель. Найденная часть ракеты была передана министерству обороны для изучения. "Генштаб ВМС уточняет, что обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства Российской Федерации, которая, скорее всего, в ходе недавних боевых действий в северной зоне Черного моря упала в море и была вынесена морскими течениями в район румынского побережья", - сообщается на сайте генштаба ВМС. Отмечается, что данный тип элемента боекомплекта отсутствует на вооружении Румынии. Эксперты предполагают, что в ближайшее время морские течения будут выносить подобные части ракет на берега Румынии и других стран Черного моря. Подобные объекты не представляют опасности, но населению лучше сообщать о находках компетентные органы.
https://ria.ru/20230115/raketa-1845004702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, румыния, констанца, панцирь-с1
В мире, Черное море, Румыния, Констанца, Панцирь-С1
21:34 16.01.2023 (обновлено: 23:59 16.01.2023)
ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"
ВМС Румынии утверждают, что найденный у Черного моря обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Обнаруженный на берегу Черного моря в Румынии ракетный обломок - это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства, утверждают в генштабе ВМС Румынии.
Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца
в воскресенье обнаружила на берегу Черного моря ракетный ускоритель. Найденная часть ракеты была передана министерству обороны для изучения.
"Генштаб ВМС уточняет, что обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства Российской Федерации, которая, скорее всего, в ходе недавних боевых действий в северной зоне Черного моря упала в море и была вынесена морскими течениями в район румынского побережья", - сообщается на сайте генштаба ВМС.
Отмечается, что данный тип элемента боекомплекта отсутствует на вооружении Румынии. Эксперты предполагают, что в ближайшее время морские течения будут выносить подобные части ракет на берега Румынии и других стран Черного моря. Подобные объекты не представляют опасности, но населению лучше сообщать о находках компетентные органы.