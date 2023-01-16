https://ria.ru/20230116/oblomok-1845320177.html

ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"

ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1" - РИА Новости, 16.01.2023

ВМС Румынии утверждают, что найденный обломок принадлежит ЗРПК "Панцирь-С1"

Обнаруженный на берегу Черного моря в Румынии ракетный обломок - это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства, утверждают в генштабе РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T21:34

2023-01-16T21:34

2023-01-16T23:59

в мире

черное море

румыния

констанца

панцирь-с1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600665423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0c82bc60458e938c46e4f3a7952d01d.jpg

КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Обнаруженный на берегу Черного моря в Румынии ракетный обломок - это трубка стартера ракеты от ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства, утверждают в генштабе ВМС Румынии. Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям "Добруджа" уезда Констанца в воскресенье обнаружила на берегу Черного моря ракетный ускоритель. Найденная часть ракеты была передана министерству обороны для изучения. "Генштаб ВМС уточняет, что обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь С-1" производства Российской Федерации, которая, скорее всего, в ходе недавних боевых действий в северной зоне Черного моря упала в море и была вынесена морскими течениями в район румынского побережья", - сообщается на сайте генштаба ВМС. Отмечается, что данный тип элемента боекомплекта отсутствует на вооружении Румынии. Эксперты предполагают, что в ближайшее время морские течения будут выносить подобные части ракет на берега Румынии и других стран Черного моря. Подобные объекты не представляют опасности, но населению лучше сообщать о находках компетентные органы.

https://ria.ru/20230115/raketa-1845004702.html

черное море

румыния

констанца

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, черное море, румыния, констанца, панцирь-с1