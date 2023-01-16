Рейтинг@Mail.ru
Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230116/nepal-1845143498.html
Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали
Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали - РИА Новости, 16.01.2023
Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали
Тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:30
2023-01-16T13:05
в мире
непал
катманду
крушение пассажирского самолета в непале
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845009390_0:22:3000:1710_1920x0_80_0_0_9a6b5a59c0e3ce2550fdb70d55234409.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета, погибли. На борту самолета находились четверо россиян. "Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участие в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее", - сообщили РИА Новости в посольстве. В посольстве отметили, что в контакте с семьями погибших россиян прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении. Как сообщил представитель управления полиции района Каски Бахадур Хадка, всего на данный момент опознано 26 тел погибших при крушении. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html
https://ria.ru/20230115/samolet-1845034346.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845009390_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d5ffb2c65c6958e2c77bbdc0a2564744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале, новости - туризм
В мире, Непал, Катманду, Крушение пассажирского самолета в Непале, Туризм, Новости - Туризм
12:30 16.01.2023 (обновлено: 13:05 16.01.2023)
 
Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали

Посольство в Непале заявило, что тело одной россиянки, погибшей в авиакатастрофе, опознали

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета, погибли.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 13:31Туризм
Власти Непала ожидают результаты расследования крушения самолета
На борту самолета находились четверо россиян.
"Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участие в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее", - сообщили РИА Новости в посольстве.
В посольстве отметили, что в контакте с семьями погибших россиян прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении.
Как сообщил представитель управления полиции района Каски Бахадур Хадка, всего на данный момент опознано 26 тел погибших при крушении.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 18:47
Посольство контактирует с властями Непала из-за гибели россиян в самолете
 
ТуризмВ миреНепалКатмандуКрушение пассажирского самолета в НепалеНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала