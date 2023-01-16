https://ria.ru/20230116/nepal-1845143498.html

Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали

Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали - РИА Новости, 16.01.2023

Россиянку, погибшую в авиакатастрофе в Непале, опознали

Тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:30

2023-01-16T12:30

2023-01-16T13:05

в мире

непал

катманду

крушение пассажирского самолета в непале

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845009390_0:22:3000:1710_1920x0_80_0_0_9a6b5a59c0e3ce2550fdb70d55234409.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Тело одной погибшей при крушении самолета ATR 72 в Непале россиянки опознано, опознание остальных продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве России в Непале. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. По данным авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Как сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета, погибли. На борту самолета находились четверо россиян. "Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участие в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший ее в аэропорту в Непале, опознал ее", - сообщили РИА Новости в посольстве. В посольстве отметили, что в контакте с семьями погибших россиян прорабатывают варианты вывоза тел погибших при крушении. Как сообщил представитель управления полиции района Каски Бахадур Хадка, всего на данный момент опознано 26 тел погибших при крушении. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html

https://ria.ru/20230115/samolet-1845034346.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, непал, катманду, крушение пассажирского самолета в непале, новости - туризм