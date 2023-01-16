https://ria.ru/20230116/nepal-1845088392.html

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося накануне в Непале самолета ATR-72, сообщил представитель аэропорта Катманду РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T09:32

2023-01-16T09:32

2023-01-16T09:32

в мире

непал

катманду

россия

крушение пассажирского самолета в непале

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося накануне в Непале самолета ATR-72, сообщил представитель аэропорта Катманду Шер Бат Тхакур. "Черные ящики - диктофон кабины пилотов и бортовой самописец - разбившегося самолета были найдены", - сообщил Тхакур изданию Ani. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту самолета находились четверо россиян, как сообщили в посольстве России в Непале, все они погибли. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Причины ЧП выясняются, по предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

непал

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в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале