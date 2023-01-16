Рейтинг@Mail.ru
Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/nepal-1845088392.html
Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале
Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 16.01.2023
Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося накануне в Непале самолета ATR-72, сообщил представитель аэропорта Катманду РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:32
2023-01-16T09:32
в мире
непал
катманду
россия
крушение пассажирского самолета в непале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844999653_79:723:2095:1857_1920x0_80_0_0_0550b639149767b9f9676790a888fe1b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося накануне в Непале самолета ATR-72, сообщил представитель аэропорта Катманду Шер Бат Тхакур. "Черные ящики - диктофон кабины пилотов и бортовой самописец - разбившегося самолета были найдены", - сообщил Тхакур изданию Ani. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту самолета находились четверо россиян, как сообщили в посольстве России в Непале, все они погибли. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Причины ЧП выясняются, по предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета. Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844955039.html
https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html
непал
катманду
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844999653_307:843:1659:1857_1920x0_80_0_0_44aa4b91ef690a0a4c2439b6866bd6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, россия, крушение пассажирского самолета в непале
В мире, Непал, Катманду, Россия, Крушение пассажирского самолета в Непале
09:32 16.01.2023
 
Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале

Ani: спасатели нашли черные ящики на месте крушения самолета в Непале

© AP Photo / Krishna Mani BaralНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Krishna Mani Baral
На месте крушения самолета в Непале
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося накануне в Непале самолета ATR-72, сообщил представитель аэропорта Катманду Шер Бат Тхакур.
"Черные ящики - диктофон кабины пилотов и бортовой самописец - разбившегося самолета были найдены", - сообщил Тхакур изданию Ani.
Предположительно, момент падения самолета непальской авиакомпании Yeti Airlines
15 января, 11:18Туризм
Момент падения самолета в Непале попал на видео
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту самолета находились четверо россиян, как сообщили в посольстве России в Непале, все они погибли.
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета. В свою очередь представитель авиакомпании Пемба Шерпа сообщил, что все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли.
Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается. Причины ЧП выясняются, по предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета.
Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также власти Непала объявили понедельник днем траура в связи крушением самолета.
На месте крушения самолета в Непале - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 11:43
Крупные авиакатастрофы в мире в 2019-2023 годах
 
В миреНепалКатмандуРоссияКрушение пассажирского самолета в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала