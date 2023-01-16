https://ria.ru/20230116/neft-1845131850.html

Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти

Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти - РИА Новости, 16.01.2023

Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:54

2023-01-16T11:54

2023-01-16T12:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

urals

пошлины

цены на нефть

нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снизится на 3,9 доллара - до 12,8 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель, или 341,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года понизится на 3,9 доллара и составит 12,8 за тонну", - говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 16,7 доллара за тонну. Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 3,8 доллара с 5 долларов за тонну, на темные - до 12,8 доллара с 16,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 3,8 доллара с 5 долларов, а прямогонного (нафты) - до 7 долларов с 9,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 февраля составит 21 доллар, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 18,9 доллара, на кокс - 0,8 доллара за тонну.

https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, urals, пошлины, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)