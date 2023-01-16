https://ria.ru/20230116/neft-1845131850.html
Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти
Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти - РИА Новости, 16.01.2023
Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти
Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:54
2023-01-16T11:54
2023-01-16T12:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снизится на 3,9 доллара - до 12,8 доллара за тонну, следует из материалов на сайте Минфина РФ. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель, или 341,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года понизится на 3,9 доллара и составит 12,8 за тонну", - говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 16,7 доллара за тонну. Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 3,8 доллара с 5 долларов за тонну, на темные - до 12,8 доллара с 16,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 3,8 доллара с 5 долларов, а прямогонного (нафты) - до 7 долларов с 9,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 февраля составит 21 доллар, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 18,9 доллара, на кокс - 0,8 доллара за тонну.
https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, urals, пошлины, цены на нефть, нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Urals, Пошлины, Цены на нефть, Нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
11:54 16.01.2023 (обновлено: 12:50 16.01.2023)
Россия с февраля снизит пошлину на экспорт нефти
Минфин: средняя цена нефти Urals с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%; и пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля снизится на 3,9 доллара - до 12,8 доллара за тонну, следует из материалов
на сайте Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель, или 341,8 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года понизится на 3,9 доллара и составит 12,8 за тонну", - говорится в сообщении.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 16,7 доллара за тонну.
Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 3,8 доллара с 5 долларов за тонну, на темные - до 12,8 доллара с 16,7 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 3,8 доллара с 5 долларов, а прямогонного (нафты) - до 7 долларов с 9,1 доллара за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 февраля составит 21 доллар, на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГов) - 18,9 доллара, на кокс - 0,8 доллара за тонну.