https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html
В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти
В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти - РИА Новости, 16.01.2023
В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти
Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт вырос на 7%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:49
2023-01-16T10:49
2023-01-16T12:12
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт вырос на 7%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Он отметил, что в прошлом году нефтяная отрасль страны получила позитивный результат, несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения."Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос - на 7%", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.Когда санкции на российскую нефть только стали обсуждаться весной 2022 года, ее производство ощутимо сократилась. В апреле среднесуточная добыча нефти и конденсата снизилась на 8,5% - до 10,042 миллиона баррелей, следует из данных Росстата. При этом еще в марте она составляла 10,971 миллиона баррелей, в феврале - 11,021 миллиона, а в январе - 11,019 миллиона. По последним данным статистического ведомства, добыча в РФ в ноябре составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Михаил Мишустин
10:49 16.01.2023 (обновлено: 12:12 16.01.2023)
В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти
Новак: добыча нефти в России за год выросла на два процента, экспорт — на семь процентов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт вырос на 7%, сообщил
вице-премьер РФ Александр Новак.
Он отметил, что в прошлом году нефтяная отрасль страны получила позитивный результат, несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения.
"Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос - на 7%", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина
.
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.
Когда санкции на российскую нефть только стали обсуждаться весной 2022 года, ее производство ощутимо сократилась. В апреле среднесуточная добыча нефти и конденсата снизилась на 8,5% - до 10,042 миллиона баррелей, следует из данных Росстата. При этом еще в марте она составляла 10,971 миллиона баррелей, в феврале - 11,021 миллиона, а в январе - 11,019 миллиона. По последним данным статистического ведомства, добыча в РФ в ноябре составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.