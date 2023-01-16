https://ria.ru/20230116/neft-1845108203.html

В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти

В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти - РИА Новости, 16.01.2023

В России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти

Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт вырос на 7%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:49

2023-01-16T10:49

2023-01-16T12:12

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_45be9468ade01bec01eee35349c7f53f.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла на 2% и составила 535 миллионов тонн, экспорт вырос на 7%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Он отметил, что в прошлом году нефтяная отрасль страны получила позитивный результат, несмотря на действия недружественных стран и санкционные ограничения."Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн. Это на 10 миллионов тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос - на 7%", - сказал Новак на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.Когда санкции на российскую нефть только стали обсуждаться весной 2022 года, ее производство ощутимо сократилась. В апреле среднесуточная добыча нефти и конденсата снизилась на 8,5% - до 10,042 миллиона баррелей, следует из данных Росстата. При этом еще в марте она составляла 10,971 миллиона баррелей, в феврале - 11,021 миллиона, а в январе - 11,019 миллиона. По последним данным статистического ведомства, добыча в РФ в ноябре составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230116/byudzhet-1845109002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, михаил мишустин