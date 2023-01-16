https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html
В России открыли механизмы лечения посттравматического расстройства
В России открыли механизмы лечения посттравматического расстройства - РИА Новости, 16.01.2023
В России открыли механизмы лечения посттравматического расстройства
Лечить тяжелые последствия травмирующих стрессов можно с помощью регуляции дофамина, считают ученые ЮУрГУ. Специалисты вуза разрабатывают первую в России... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:00
2023-01-16T03:00
2023-01-16T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
южно-уральский государственный университет
россия
ростов-на-дону
медицина
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лечить тяжелые последствия травмирующих стрессов можно с помощью регуляции дофамина, считают ученые ЮУрГУ. Специалисты вуза разрабатывают первую в России целевую терапию для восстановления естественной работы нейроэндокринной системы после психологических травм. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это болезненное психическое состояние, которое может возникнуть после сильной психологической травмы. Чаще всего ПТСР диагностируют у жертв насилия и участников боевых действий. Такие симптомы как флешбэки, кошмары, повторяющиеся приступы тревоги у одних людей проявляются практически сразу после травмирующего события, а у других могут возникнуть через несколько месяцев или лет, рассказали в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).Окончательное излечение сложных форм ПТСР остается нерешенной задачей для науки и медицины. Обычно врачи работают над коррекцией симптомов заболевания при помощи психотерапевтических методов и антидепрессантов. А основной причиной продолжительного деструктивного состояния психики считаются сбои в выработке гормона серотонина, обратили внимание в вузе.Однако комплексные исследования специалистов ЮУрГУ показали, что одним из ключевых факторов прогрессирования расстройств выступает недостаточность другого гормона — дофамина.При экспериментальном изучении развития стрессовых расстройств у лабораторных крыс ученые построили так называемую модель ПТСР вызванного боевым стрессом. Они создавали для грызунов условия мнимой близости к хищнику, которого животные распознавали по запаху. В процессе эксперимента выяснилось, что угнетенное поведение начало развиваться только у некоторых особей, именно у них и наблюдались сбои в системе высвобождения дофамина."Оказалось, что у некоторых грызунов есть генетические сбои в защитной системе организма от разрушительных последствий стрессовых ситуаций. Так и в случае людей, одни подвержены, а другие нет, но уязвимость можно обнаружить и корректировать через целенаправленное воздействие на дофаминергические звенья", — дополнил ученый.Наиболее действенной технологией лечения ПТСР специалист видит таргетную терапию, которую на сегодняшний день используют при онкологических заболеваниях. В вузе уже работают над адаптацией методики к случаям посттравматических расстройств. Первостепенные задачи — определить необходимые мишени для воздействия медикаментов и фармакологические препараты с нужными свойствами, пояснил специалист."Эффективность лечения может повыситься, если будут учтены отмеченные в наших исследованиях механизмы регулирования уровня дофамина в мозге со стороны печени. Работа сегментов головного мозга коррелирует с функционированием некоторых печеночных ферментативных звеньев, регулирующих уровень стрессорных гормонов", — уточнил Цейликман.Вместе с тем терапия должна быть комплексной и сочетать в себе медикаментозное воздействие с психотерапией и нутрицевтической поддержкой организма. Не следует концентрироваться только на стабилизации процессов высвобождения дофамина, так как значимость в стабильной работе нервной системы имеют также серотонин и норадреналин, подчеркнул исследователь.
https://ria.ru/20210419/intellekt-1728868715.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, южно-уральский государственный университет, россия, ростов-на-дону, медицина, здоровье - общество, стресс
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Южно-Уральский государственный университет, Россия, Ростов-на-Дону, Медицина, Здоровье - Общество, стресс
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Лечить тяжелые последствия травмирующих стрессов можно с помощью регуляции дофамина, считают ученые ЮУрГУ
. Специалисты вуза разрабатывают первую в России целевую терапию для восстановления естественной работы нейроэндокринной системы после психологических травм. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences
.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это болезненное психическое состояние, которое может возникнуть после сильной психологической травмы. Чаще всего ПТСР диагностируют у жертв насилия и участников боевых действий. Такие симптомы как флешбэки, кошмары, повторяющиеся приступы тревоги у одних людей проявляются практически сразу после травмирующего события, а у других могут возникнуть через несколько месяцев или лет, рассказали в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ).
Окончательное излечение сложных форм ПТСР остается нерешенной задачей для науки и медицины. Обычно врачи работают над коррекцией симптомов заболевания при помощи психотерапевтических методов и антидепрессантов. А основной причиной продолжительного деструктивного состояния психики считаются сбои в выработке гормона серотонина, обратили внимание в вузе.
Однако комплексные исследования специалистов ЮУрГУ показали, что одним из ключевых факторов прогрессирования расстройств выступает недостаточность другого гормона — дофамина.
"Благодаря лабораторным опытам мы выяснили, что многие факторы подверженности организма ПТСР связаны с нарушением дофаминергической системы. И целевое воздействие на ее нестабильные звенья предполагаемо может излечить заболевание", — рассказал заведующий лабораторией перспективных исследований молекулярных механизмов стресса ЮУрГУ Вадим Цейликман.
При экспериментальном изучении развития стрессовых расстройств у лабораторных крыс ученые построили так называемую модель ПТСР вызванного боевым стрессом. Они создавали для грызунов условия мнимой близости к хищнику, которого животные распознавали по запаху. В процессе эксперимента выяснилось, что угнетенное поведение начало развиваться только у некоторых особей, именно у них и наблюдались сбои в системе высвобождения дофамина.
"Оказалось, что у некоторых грызунов есть генетические сбои в защитной системе организма от разрушительных последствий стрессовых ситуаций. Так и в случае людей, одни подвержены, а другие нет, но уязвимость можно обнаружить и корректировать через целенаправленное воздействие на дофаминергические звенья", — дополнил ученый.
Наиболее действенной технологией лечения ПТСР специалист видит таргетную терапию, которую на сегодняшний день используют при онкологических заболеваниях. В вузе уже работают над адаптацией методики к случаям посттравматических расстройств. Первостепенные задачи — определить необходимые мишени для воздействия медикаментов и фармакологические препараты с нужными свойствами, пояснил специалист.
"Эффективность лечения может повыситься, если будут учтены отмеченные в наших исследованиях механизмы регулирования уровня дофамина в мозге со стороны печени. Работа сегментов головного мозга коррелирует с функционированием некоторых печеночных ферментативных звеньев, регулирующих уровень стрессорных гормонов", — уточнил Цейликман.
Вместе с тем терапия должна быть комплексной и сочетать в себе медикаментозное воздействие с психотерапией и нутрицевтической поддержкой организма. Не следует концентрироваться только на стабилизации процессов высвобождения дофамина, так как значимость в стабильной работе нервной системы имеют также серотонин и норадреналин, подчеркнул исследователь.