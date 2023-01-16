https://ria.ru/20230116/nasams-1845278827.html

В Минобороны Канады выразили надежду на скорые поставки NASAMS Украине

В Минобороны Канады выразили надежду на скорые поставки NASAMS Украине - РИА Новости, 16.01.2023

В Минобороны Канады выразили надежду на скорые поставки NASAMS Украине

Поставки Канадой американской зенитно-ракетной системы NASAMS и амуниции к ней для Украины планируется провести как можно скорее, и отгрузка не должна занять... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:22

2023-01-16T18:22

2023-01-16T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

анита ананд

ллойд остин

сергей лавров

канада

украина

raytheon

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Поставки Канадой американской зенитно-ракетной системы NASAMS и амуниции к ней для Украины планируется провести как можно скорее, и отгрузка не должна занять годы, заявила канадский министр обороны Анита Ананд. "Эта покупка пойдет на Украину так быстро, как это возможно. Мы не рассматриваем годы", - заявила она в интервью CBC на вопрос о возможных сроках поставок NASAMS Украине. Глава минобороны Канады добавила, что поставки NASAMS и амуниции Киеву могут быть произведены несколькими отгрузками. Комментируя возможность поставки Украине танков, Ананд сказала, что этот запрос был выделен в качестве "потребности Киева", но Канада остается в контакте с союзниками для дальнейших обсуждений. Ранее в январе Ананд подтвердила закупку у США ЗРК NASAMS для Украины. Пентагон 8 ноября сообщал, что первые два комплекса NASAMS доставлены на Украину, обучение по их использованию украинские военные прошли в Европе. Министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября сообщил, что полученные Киевом системы NASAMS "уже применяются на поле боя". В начале декабря Пентагон сообщил о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намерена передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценили в 406 миллионов долларов. В Москве отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь" Украине все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/pomosch-1845273042.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845152188.html

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

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в мире, анита ананд, ллойд остин, сергей лавров, канада, украина, raytheon, киев, министерство обороны сша