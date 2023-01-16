https://ria.ru/20230116/narkolaboratoriya-1845180256.html

В Ивановской области накрыли нарколабораторию

В Ивановской области накрыли нарколабораторию - РИА Новости, 16.01.2023

В Ивановской области накрыли нарколабораторию

Полицейские в Ивановской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято более 123 килограммов готового к продаже мефедрона, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:58

2023-01-16T13:58

2023-01-16T13:58

происшествия

ирина волк

ивановская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полицейские в Ивановской области накрыли крупную нарколабораторию, изъято более 123 килограммов готового к продаже мефедрона, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Пресечено производство и распространение крупных партий синтетического наркотика. Задержана организованная группа из четырех человек, которые подозреваются в криминальной деятельности. Предварительно установлено, что троих россиян и гражданина ближнего зарубежья пригласил на работу анонимный куратор. Двоим из них через интернет-мессенджер он дал необходимые указания по обустройству нарколаборатории", - сказала она. Отмечается, что фигуранты оборудовали нарколабораторию в подсобном помещении частного дома в Ивановской области, а оборудование и сырье для изготовления мефедрона получили через тайник в Московском регионе. Оптовые партии готового товара также помещали в тайники, адреса которых сообщали координатору бизнеса. Двое других участников группы занимались перевозкой и сбытом наркотика в российских регионах. "Расположенные в лесу хранилища найдены полицейскими в ходе оперативной работы. В лаборатории и тайниках обнаружено более 123 килограммов готового к продаже наркотического средства. Кроме того, оперативники изъяли прекурсоры и оборудование", - добавила Волк. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Обвиняемые уже арестованы.

https://ria.ru/20230111/prigovor-1844095442.html

https://ria.ru/20221107/novgorod-1829628712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ирина волк, ивановская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)