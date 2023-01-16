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Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.01.2023
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:19
2023-01-16T22:19
2023-01-16T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также сообщил об успехах на Марьинском направлении. "Что касается авдеевского направления, там очень хорошие результаты сейчас показывают и одиннадцатый полк и первая бригада, ребята улучшают позиции", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Кроме того, он добавил, что на Марьинском направлении противник пытается удержаться только "в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: российские военные улучшают позиции на Авдеевском направлении