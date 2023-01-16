https://ria.ru/20230116/napravlenie-1845325739.html

Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин

Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.01.2023

Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:19

2023-01-16T22:19

2023-01-16T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также сообщил об успехах на Марьинском направлении. "Что касается авдеевского направления, там очень хорошие результаты сейчас показывают и одиннадцатый полк и первая бригада, ребята улучшают позиции", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Кроме того, он добавил, что на Марьинском направлении противник пытается удержаться только "в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены".

https://ria.ru/20230116/spetsoperatsiya-1845208518.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия