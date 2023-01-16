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Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.01.2023
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:19
2023-01-16T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также сообщил об успехах на Марьинском направлении. "Что касается авдеевского направления, там очень хорошие результаты сейчас показывают и одиннадцатый полк и первая бригада, ребята улучшают позиции", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Кроме того, он добавил, что на Марьинском направлении противник пытается удержаться только "в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
22:19 16.01.2023
 
Российские силы улучшают позиции на Авдеевском направлении, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: российские военные улучшают позиции на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил России
Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военные РФ показывают хорошие результаты и улучшают позиции на Авдеевском направлении, а также сообщил об успехах на Марьинском направлении.
"Что касается авдеевского направления, там очень хорошие результаты сейчас показывают и одиннадцатый полк и первая бригада, ребята улучшают позиции", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Кроме того, он добавил, что на Марьинском направлении противник пытается удержаться только "в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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