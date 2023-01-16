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СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2023
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СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2023
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
воронеж
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о нападении на девочку появилась в воронежских Telagram-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщил представитель следствия. Подробностей произошедшего, а также по какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.
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воронеж, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронеж, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
12:16 16.01.2023
 
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже

Следователи выясняют обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о нападении на девочку появилась в воронежских Telagram-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщил представитель следствия.
Подробностей произошедшего, а также по какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября 2022, 15:26
В Воронеже задержали мужчину, напавшего в подъезде на девочку
 
ВоронежПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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