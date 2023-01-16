https://ria.ru/20230116/napadenie-1845139663.html

СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже

СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2023

СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже

Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:16

2023-01-16T12:16

2023-01-16T12:16

воронеж

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о нападении на девочку появилась в воронежских Telagram-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщил представитель следствия. Подробностей произошедшего, а также по какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.

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воронеж, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)