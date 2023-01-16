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СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже - РИА Новости, 16.01.2023
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
2023-01-16T12:16
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону. Информация о нападении на девочку появилась в воронежских Telagram-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. "По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщил представитель следствия. Подробностей произошедшего, а также по какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.
https://ria.ru/20220915/zaderzhanie-1817014159.html
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воронеж, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронеж, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет подробности нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
Следователи выясняют обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства нападения на ребенка в торговом центре в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Информация о нападении на девочку появилась в воронежских Telagram-каналах на минувших выходных. По данным каналов, в туалете крупнейшего торгового центра Воронежа "Галерея Чижова" кладовщик "применил силу" к ребенку и "трогал ее за интимные места". Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - сообщил представитель следствия.
Подробностей произошедшего, а также по какой статье возбуждено дело, собеседник агентства не уточнил.