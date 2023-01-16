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Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/naemniki-1845331146.html
Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ
Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ
Украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил государственный телеканал... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:25
2023-01-16T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
игорь кизим
украина
минск
белоруссия
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". "Украина - центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые - те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют "солдат удачи" в посольствах Украины в разных странах. Так, одного без пяти минут наемника задержали в Минске. Оказалось, направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла в нашей стране Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной", - прозвучало в эфире вечерних новостей в понедельник. Как сообщил телеканал, 36-летний гражданин Грузии Георгий Зиракашвили задержан в Минске. Мужчина решил повоевать в так называемом "Грузинском легионе", куда чуть ранее уже отправились его друзья. Обратился в посольство Украины в Грузии - оттуда его направили в Белоруссию, Молдавию или Польшу. "Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии. По распоряжению украинского Министерства иностранных дел был создан ресурс с инструкциями, как пройти вербовочный путь до украинского окопа", - отметила ведущая телеканала "Беларусь 1".
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в мире, игорь кизим, украина, минск, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Кизим, Украина, Минск, Белоруссия
23:25 16.01.2023 (обновлено: 23:30 16.01.2023)
 
Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ

Беларусь 1: посольства Украины вербуют наемников для участия в боевых действиях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".
"Украина - центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые - те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют "солдат удачи" в посольствах Украины в разных странах. Так, одного без пяти минут наемника задержали в Минске. Оказалось, направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла в нашей стране Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной", - прозвучало в эфире вечерних новостей в понедельник.
Как сообщил телеканал, 36-летний гражданин Грузии Георгий Зиракашвили задержан в Минске. Мужчина решил повоевать в так называемом "Грузинском легионе", куда чуть ранее уже отправились его друзья. Обратился в посольство Украины в Грузии - оттуда его направили в Белоруссию, Молдавию или Польшу.
"Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии. По распоряжению украинского Министерства иностранных дел был создан ресурс с инструкциями, как пройти вербовочный путь до украинского окопа", - отметила ведущая телеканала "Беларусь 1".
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