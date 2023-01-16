https://ria.ru/20230116/naemniki-1845331146.html

Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ

Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ

Украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил государственный телеканал... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T23:25

2023-01-16T23:25

2023-01-16T23:30

специальная военная операция на украине

в мире

игорь кизим

украина

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Украинские посольства в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". "Украина - центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые - те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют "солдат удачи" в посольствах Украины в разных странах. Так, одного без пяти минут наемника задержали в Минске. Оказалось, направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла в нашей стране Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной", - прозвучало в эфире вечерних новостей в понедельник. Как сообщил телеканал, 36-летний гражданин Грузии Георгий Зиракашвили задержан в Минске. Мужчина решил повоевать в так называемом "Грузинском легионе", куда чуть ранее уже отправились его друзья. Обратился в посольство Украины в Грузии - оттуда его направили в Белоруссию, Молдавию или Польшу. "Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии. По распоряжению украинского Министерства иностранных дел был создан ресурс с инструкциями, как пройти вербовочный путь до украинского окопа", - отметила ведущая телеканала "Беларусь 1".

https://ria.ru/20230116/naemniki-1845073153.html

украина

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь кизим, украина, минск, белоруссия