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В Молдавии не видят угрозы эскалации конфликта в Приднестровье
В Молдавии не видят угрозы эскалации конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 16.01.2023
В Молдавии не видят угрозы эскалации конфликта в Приднестровье
Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что угрозы эскалации конфликта в Приднестровье нет. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:47
2023-01-16T10:47
2023-01-16T10:47
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КИШИНЕВ, 16 янв – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, лидер правящей в стране партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу считает, что угрозы эскалации конфликта в Приднестровье нет. Гросу находится в Румынии с рабочим визитом по случаю празднования Дня национальной культуры. "На данный момент мы не видим неминуемой опасности эскалации военного конфликта в Приднестровье. Но в самом регионе ситуация напряженная, мы видим беспокойство как на уровне населения, так и на уровне местной администрации. Никто не хочет эскалации. До сих пор удавалось сохранять стабильность, и, надеюсь, в дальнейшем она будет поддержана", - цитирует в понедельник Гросу румынское издание Agerpres. Ранее Гросу опроверг заявления директора службы информации и безопасности Александра Мустяцэ, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. Гросу подчеркнул, что угрозы возможного "нападения" на страну со стороны России нет. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, здоровье - общество, игорь гросу, румыния, россия, молдавия
В мире, Здоровье - Общество, Игорь Гросу, Румыния, Россия, Молдавия
В Молдавии не видят угрозы эскалации конфликта в Приднестровье
Спикер парламента Молдавии заявил, что не видит угрозы эскалации конфликта в Приднестровье