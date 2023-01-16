https://ria.ru/20230116/mobilizatsiya-1845096980.html
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности - РИА Новости, 16.01.2023
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности
Бизнесмены, призванные по частичной мобилизации, смогут не сдавать статистическую отчетность во время службы, следует из постановления правительства. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:12
2023-01-16T10:12
2023-01-16T11:20
специальная военная операция на украине
россия
экономика
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бизнесмены, призванные по частичной мобилизации, смогут не сдавать статистическую отчетность во время службы, следует из постановления правительства.Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Оно (постановление. — Прим. ред.) позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности", — говорится в сообщении на сайте кабмина.Согласно поправкам, которые вносятся в постановление "О мерах поддержки мобилизованных лиц", информацию о субъектах предпринимательства, где по мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба. Это стало частью комплекса дополнительных мер по поддержке мобилизованных, отметили в правительстве.Кроме того, мобилизованным, контрактникам и добровольцам зачтут время участия в военной операции на Украине в страховой стаж в двойном размере.В России с 21 сентября проводилась частичная мобилизация. Как пояснила министр обороны Сергей Шойгу, это нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В общей сложности в войска призвали около 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20221031/pomosch-1828089745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Частичная мобилизация в России
10:12 16.01.2023 (обновлено: 11:20 16.01.2023)
Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности
Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности