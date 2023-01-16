https://ria.ru/20230116/mobilizatsiya-1845096980.html

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности - РИА Новости, 16.01.2023

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Бизнесмены, призванные по частичной мобилизации, смогут не сдавать статистическую отчетность во время службы, следует из постановления правительства. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:12

2023-01-16T10:12

2023-01-16T11:20

специальная военная операция на украине

россия

экономика

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бизнесмены, призванные по частичной мобилизации, смогут не сдавать статистическую отчетность во время службы, следует из постановления правительства.Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Оно (постановление. — Прим. ред.) позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчетности", — говорится в сообщении на сайте кабмина.Согласно поправкам, которые вносятся в постановление "О мерах поддержки мобилизованных лиц", информацию о субъектах предпринимательства, где по мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба. Это стало частью комплекса дополнительных мер по поддержке мобилизованных, отметили в правительстве.Кроме того, мобилизованным, контрактникам и добровольцам зачтут время участия в военной операции на Украине в страховой стаж в двойном размере.В России с 21 сентября проводилась частичная мобилизация. Как пояснила министр обороны Сергей Шойгу, это нужно для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В общей сложности в войска призвали около 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20221031/pomosch-1828089745.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), частичная мобилизация в россии