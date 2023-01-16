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В Минцифры назвали число операторов связи, действующих в России - РИА Новости, 16.01.2023
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В Минцифры назвали число операторов связи, действующих в России
В Минцифры назвали число операторов связи, действующих в России - РИА Новости, 16.01.2023
В Минцифры назвали число операторов связи, действующих в России
Почти 23 тысячи лицензий операторов связи действуют на данный момент в России, они выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц, сообщил замглавы Минцифры... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:23
2023-01-16T23:23
экономика
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 23 тысячи лицензий операторов связи действуют на данный момент в России, они выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме. Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о существенном увеличении размера государственной пошлины за предоставление лицензии на услуги связи. "Почему мы считаем, что нужно ужесточать работу с операторскими лицензиями. Во-первых, у нас уже почти 23 тысячи лицензий действуют на территории Российской Федерации, которые выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц операторов связи", - сказал Ким. По его словам, ведомство старается вести принципы возмездности. Сейчас, к примеру, первый штраф за нарушение установки средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий юридическим лицам составляет от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 2 до 6 миллионов рублей, при этом стоимость операторских лицензий в РФ - 7,5 тысячи рублей. "Что мы сейчас видим: недобросовестные участник рынка - за прошлый год Роскомнадзор нашел этих нарушений порядка 400, выписал соответствующие штрафы, и 396 лицензий - операторы сами от них отказались. И в этот же день подали на повторное получение лицензии, сейчас это никоим образом не отрегулировано. И прежде всего наш законопроект направлен на то, чтобы ужесточить и исключить подобные мероприятия", - отметил Ким. На рассмотрение Думы документ, внесенный правительством РФ, планируется вынести 18 января. Он разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по недопущению на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Законопроект увеличивает с 1 января 2024 года до миллиона рублей с 7,5 тысячи рублей размер государственной пошлины за "предоставление лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуги связи, связанной с соблюдением лицензионного требования к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий".
https://ria.ru/20230113/mintsifry-1844758604.html
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экономика, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, госдума рф
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Госдума РФ
23:23 16.01.2023
 
В Минцифры назвали число операторов связи, действующих в России

Минцифры сообщило, что в России действуют почти 23 тысячи лицензий операторов связи

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкМонтаж вышек сотовой связи
Монтаж вышек сотовой связи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
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Монтаж вышек сотовой связи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 23 тысячи лицензий операторов связи действуют на данный момент в России, они выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц, сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о существенном увеличении размера государственной пошлины за предоставление лицензии на услуги связи.
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"Почему мы считаем, что нужно ужесточать работу с операторскими лицензиями. Во-первых, у нас уже почти 23 тысячи лицензий действуют на территории Российской Федерации, которые выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц операторов связи", - сказал Ким.
По его словам, ведомство старается вести принципы возмездности. Сейчас, к примеру, первый штраф за нарушение установки средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий юридическим лицам составляет от 300 до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 2 до 6 миллионов рублей, при этом стоимость операторских лицензий в РФ - 7,5 тысячи рублей.
"Что мы сейчас видим: недобросовестные участник рынка - за прошлый год Роскомнадзор нашел этих нарушений порядка 400, выписал соответствующие штрафы, и 396 лицензий - операторы сами от них отказались. И в этот же день подали на повторное получение лицензии, сейчас это никоим образом не отрегулировано. И прежде всего наш законопроект направлен на то, чтобы ужесточить и исключить подобные мероприятия", - отметил Ким.
На рассмотрение Думы документ, внесенный правительством РФ, планируется вынести 18 января. Он разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по недопущению на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
Законопроект увеличивает с 1 января 2024 года до миллиона рублей с 7,5 тысячи рублей размер государственной пошлины за "предоставление лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуги связи, связанной с соблюдением лицензионного требования к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий".
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииГосдума РФ
 
 
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