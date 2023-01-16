https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html

Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС

Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС - РИА Новости, 16.01.2023

Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС

Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:08

2023-01-16T12:08

2023-01-16T12:08

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер.Он заявил, что уже 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил". Он также отметил, что делает передачу за свой счет и она не цензурируется. Никита Сергеевич выразил благодарность за признание его деятельности"Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка", — отметил Михалков.

https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843416099.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, никита михалков, евросоюз, знаменитости