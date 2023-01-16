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Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС - РИА Новости, 16.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230116/mikhalkov-1845129547.html
Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС
Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС - РИА Новости, 16.01.2023
Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС
Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:08
2023-01-16T12:08
культура
новости культуры
никита михалков
евросоюз
знаменитости
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер.Он заявил, что уже 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил". Он также отметил, что делает передачу за свой счет и она не цензурируется. Никита Сергеевич выразил благодарность за признание его деятельности"Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка", — отметил Михалков.
https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843416099.html
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новости культуры, никита михалков, евросоюз, знаменитости
Культура, Новости культуры, Никита Михалков, Евросоюз, Знаменитости
12:08 16.01.2023
 
Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС

Кинорепортер: Михалков в открытом письме высказался о включения в санкционный список ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список ЕС. Полный текст сообщения публикует Кинорепортер.

"Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду", — написал режиссер.

Он заявил, что уже 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил". Он также отметил, что делает передачу за свой счет и она не цензурируется.
Никита Сергеевич выразил благодарность за признание его деятельности
"Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка", — отметил Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 19:52Культура
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
 
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