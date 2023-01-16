https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845323804.html

Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт

Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023

Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт

Бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине, которого не придерживаются РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:06

2023-01-16T22:06

2023-01-16T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

виктор медведчук

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киев

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине, которого не придерживаются в Киеве, но зато разделяет немало людей в Европе, заявил РИА Новости директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду". "Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. И, наверное, будет пытаться этой статьей собрать таких людей воедино. Не обязательно в рамках политической партии – это может быть какое-то движение, платформа, информационный проект, где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки", - сообщил Молчанов. В украинском обществе, как считает политолог, есть запрос на мирное урегулирование конфликта за столом переговоров, хотя и сложно сказать, какое количество людей настроено на прекращение конфликта ввиду страха перед репрессиями. "Медведчук высказал те мысли, которые в Украине больше никто не высказывает. На данный момент есть только одна точка зрения – официальная точка зрения офиса Зеленского, что надо воевать с Россией до победного конца. И ни на какие переговоры, дипломатию, соглашения не идти", - пояснил эксперт. Высказанную в статье позицию можно было бы представлять на международных площадках как заявку на переговорную позицию, без амбиций со стороны оппозиционного политика возглавить этот процесс, так как официальный Киев не захочет общаться с Медведчуком, считает Молчанов. И рано или поздно, по его словам, Западу придется считаться со схожими точками зрения. "Я провел в Германии шесть месяцев, и мне показалось, что каждый месяц общественное настроение склоняется в сторону идеи, связанной с переговорами, а не только накачкой Украины оружием, о чем свидетельствуют регулярно проходящие антивоенные митинги. Рано или поздно немецкое политическое руководство будет вынуждено обратить на это внимание , потому что это - избиратели", - добавил политолог.

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845224550.html

https://ria.ru/20230113/rada-1844639509.html

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845153701.html

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в мире, виктор медведчук, украина, киев, европа