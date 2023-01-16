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Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845323804.html
Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт
Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2023
Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт
Бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине, которого не придерживаются РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:06
2023-01-16T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
виктор медведчук
украина
киев
европа
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине, которого не придерживаются в Киеве, но зато разделяет немало людей в Европе, заявил РИА Новости директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов. Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду". "Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. И, наверное, будет пытаться этой статьей собрать таких людей воедино. Не обязательно в рамках политической партии – это может быть какое-то движение, платформа, информационный проект, где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки", - сообщил Молчанов. В украинском обществе, как считает политолог, есть запрос на мирное урегулирование конфликта за столом переговоров, хотя и сложно сказать, какое количество людей настроено на прекращение конфликта ввиду страха перед репрессиями. "Медведчук высказал те мысли, которые в Украине больше никто не высказывает. На данный момент есть только одна точка зрения – официальная точка зрения офиса Зеленского, что надо воевать с Россией до победного конца. И ни на какие переговоры, дипломатию, соглашения не идти", - пояснил эксперт. Высказанную в статье позицию можно было бы представлять на международных площадках как заявку на переговорную позицию, без амбиций со стороны оппозиционного политика возглавить этот процесс, так как официальный Киев не захочет общаться с Медведчуком, считает Молчанов. И рано или поздно, по его словам, Западу придется считаться со схожими точками зрения. "Я провел в Германии шесть месяцев, и мне показалось, что каждый месяц общественное настроение склоняется в сторону идеи, связанной с переговорами, а не только накачкой Украины оружием, о чем свидетельствуют регулярно проходящие антивоенные митинги. Рано или поздно немецкое политическое руководство будет вынуждено обратить на это внимание , потому что это - избиратели", - добавил политолог.
https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845224550.html
https://ria.ru/20230113/rada-1844639509.html
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в мире, виктор медведчук, украина, киев, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Медведчук, Украина, Киев, Европа
22:06 16.01.2023
 
Медведчук показал Западу существование другой Украины, заявил эксперт

Эксперт Молчанов: Медведчук показал Западу существование другой Украины

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Бывший депутат верховной рады Виктор Медведчук в своей недавней статье адресовал Западу позицию мирного решения конфликта на Украине, которого не придерживаются в Киеве, но зато разделяет немало людей в Европе, заявил РИА Новости директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании достичь мира на Украине и высказал мнение о необходимости создать политическое движение из тех, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Эксперт: Медведчук может стать лидером нового движения оппозиции на Украине
"Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. И, наверное, будет пытаться этой статьей собрать таких людей воедино. Не обязательно в рамках политической партии – это может быть какое-то движение, платформа, информационный проект, где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки", - сообщил Молчанов.
В украинском обществе, как считает политолог, есть запрос на мирное урегулирование конфликта за столом переговоров, хотя и сложно сказать, какое количество людей настроено на прекращение конфликта ввиду страха перед репрессиями.
"Медведчук высказал те мысли, которые в Украине больше никто не высказывает. На данный момент есть только одна точка зрения – официальная точка зрения офиса Зеленского, что надо воевать с Россией до победного конца. И ни на какие переговоры, дипломатию, соглашения не идти", - пояснил эксперт.
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Высказанную в статье позицию можно было бы представлять на международных площадках как заявку на переговорную позицию, без амбиций со стороны оппозиционного политика возглавить этот процесс, так как официальный Киев не захочет общаться с Медведчуком, считает Молчанов. И рано или поздно, по его словам, Западу придется считаться со схожими точками зрения.
"Я провел в Германии шесть месяцев, и мне показалось, что каждый месяц общественное настроение склоняется в сторону идеи, связанной с переговорами, а не только накачкой Украины оружием, о чем свидетельствуют регулярно проходящие антивоенные митинги. Рано или поздно немецкое политическое руководство будет вынуждено обратить на это внимание , потому что это - избиратели", - добавил политолог.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:50
Песков ответил на вопрос, читал ли Путин статью Медведчука
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор МедведчукУкраинаКиевЕвропа
 
 
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