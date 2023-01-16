https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845224550.html

Эксперт: Медведчук может стать лидером нового движения оппозиции на Украине

Эксперт: Медведчук может стать лидером нового движения оппозиции на Украине - РИА Новости, 16.01.2023

Эксперт: Медведчук может стать лидером нового движения оппозиции на Украине

Создание политического оппозиционного движения на Украине, идею которого предложил депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:00

2023-01-16T16:00

2023-01-16T16:00

виктор медведчук

денис пушилин

владимир зеленский

украина

россия

верховная рада украины

сша

служба безопасности украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Создание политического оппозиционного движения на Украине, идею которого предложил депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, будет здоровым и необходимым шагом, даже если оно будет находиться за пределами страны, а сам Медведчук может стать его лидером, заявил РИА Новости директор международного Института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца Дмитрий Чистилин. Бывший депутат Верховной Рады Украины Медведчук ранее опубликовал в газете "Известия" статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине, и отметил, что "необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок". "Украина до начала специальной военной операции сначала зачистила информационное поле и оппозиционное политическое поле, в том числе создала условия, в которых адекватные люди, рассматривающие развитие Украины в контексте тесных взаимоотношений с Россией, вынуждены были покинуть страну. Разумеется, эти люди должны объединиться для того, чтобы реализовать свои интересы, и не важно, что они находятся за пределами страны. Много таких осталось еще и внутри страны, это здоровый необходимый шаг для того, чтобы те люди, которые очень хотят войны с Россией, понимали, что есть еще и другая сила, люди, другая общественно-политическая платформа, которая будет этому противостоять, противодействовать", - сказал Чистилин, комментируя идею Медведчука. По его словам, в ситуации, когда согласно опросам, очень небольшой процент людей нейтрально относятся к России, а все остальные "охвачены информационной войной против России, здравый голос просто необходим". "В украинском информационном пространстве он (здравый голос - ред.) начисто отсутствует. Запад ведет конкретную информационную войну, накачивая население ненавистью к России и ко всему русскому. Среди этого моря ненависти должен быть чистый поток воды, правды, которую должен кто-то нести, а нести это должны люди, объединившись - те, которые понимают суть происходящего и имеют другую точку зрения", - подчеркнул эксперт. Чистилин добавил, что вопрос объединения людей - это вопрос общественно-политической активности инициаторов, и Медведчук, безусловно, может стать лидером нового политического оппозиционного движения на Украине. В свою очередь глава фракции ОПЗЖ городского совета Одессы Борис Гиганов в комментарии РИА Новости подчеркнул, что "положительно оценивает комментарий руководителя лидера оппозиционной партии относительно того, что стране нужен мир, и он (Виктор Медведчук - ред.) предлагает вполне четкий механизм, как этого мира добиться". Верховная рада Украины на днях лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и других. Ранее Медведчука по указу Владимира Зеленского лишили и украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845154583.html

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845072740.html

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виктор медведчук, денис пушилин, владимир зеленский, украина, россия, верховная рада украины, сша, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь