https://ria.ru/20230116/matkapital-1845124269.html
В Запорожской области пообещали скоро решить вопрос с выплатой маткапитала
В Запорожской области пообещали скоро решить вопрос с выплатой маткапитала - РИА Новости, 16.01.2023
В Запорожской области пообещали скоро решить вопрос с выплатой маткапитала
Вопрос с выплатой материнского капитала в Запорожской области будет решен к февралю, заверил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:41
2023-01-16T11:41
2023-01-16T11:41
запорожская область
общество
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вопрос с выплатой материнского капитала в Запорожской области будет решен к февралю, заверил врио губернатора Евгений Балицкий. "Могу вам пообещать, что в ближайшие неделю - две, буквально к февралю, мы вопрос этот закроем", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24". По словам Балицкого, сейчас в области идет работа по верификации списков. "У нас сегодня выплачиваются все социальные выплаты. Выплаты пенсионерам – день в день. Украина забрала все списки, и не верифицированы люди. Мы пока платим 10 тысяч рублей стандартно всем. Когда сделаем верификацию, кто и как работал, будут более высокие. Сейчас вынуждены пока работать так. Формируем базу", - рассказал врио губернатора. Материнский капитал – мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается в России при рождении первого ребенка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, общество, евгений балицкий, россия
Запорожская область, Общество, Евгений Балицкий, Россия
В Запорожской области пообещали скоро решить вопрос с выплатой маткапитала
Балицкий: вопрос с выплатой маткапитала в Запорожской области будет решен к февралю