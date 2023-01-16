https://ria.ru/20230116/matkapital-1845106196.html

Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто

Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 16.01.2023

Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто

Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:40

2023-01-16T10:40

2023-01-16T10:40

госдума рф

общество

яна лантратова

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Как ранее в понедельник сообщила газета "Известия", депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. Обращение , как отметила газета, направлено в правительство. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке". "Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть… Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", - сказала Останина. Парламентарий отметила, что понимает, что данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, но не поддерживает ее. "Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу", - добавила Останина.

https://ria.ru/20230114/kapital-1844880949.html

https://realty.ria.ru/20230112/doli-1844322195.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, яна лантратова