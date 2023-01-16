https://ria.ru/20230116/matkapital-1845106196.html
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 16.01.2023
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто
Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:40
2023-01-16T10:40
2023-01-16T10:40
госдума рф
общество
яна лантратова
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Как ранее в понедельник сообщила газета "Известия", депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. Обращение , как отметила газета, направлено в правительство. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке". "Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть… Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", - сказала Останина. Парламентарий отметила, что понимает, что данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, но не поддерживает ее. "Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу", - добавила Останина.
https://ria.ru/20230114/kapital-1844880949.html
https://realty.ria.ru/20230112/doli-1844322195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, яна лантратова
Госдума РФ, Общество, Яна Лантратова
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто
Депутат ГД Останина предложила позволить использовать материнский капитал для покупки авто
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Как ранее в понедельник сообщила газета "Известия", депутат Госдумы Яна Лантратова
выступила с инициативой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. Обращение , как отметила газета, направлено в правительство. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке".
"Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть… Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", - сказала Останина.
Парламентарий отметила, что понимает, что данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, но не поддерживает ее.
"Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу", - добавила Останина.