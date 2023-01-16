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Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 16.01.2023
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Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто - РИА Новости, 16.01.2023
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто
Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:40
2023-01-16T10:40
госдума рф
общество
яна лантратова
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина. Как ранее в понедельник сообщила газета "Известия", депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. Обращение , как отметила газета, направлено в правительство. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке". "Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть… Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", - сказала Останина. Парламентарий отметила, что понимает, что данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, но не поддерживает ее. "Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу", - добавила Останина.
https://ria.ru/20230114/kapital-1844880949.html
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госдума рф, общество, яна лантратова
Госдума РФ, Общество, Яна Лантратова
10:40 16.01.2023
 
Депутат ГД предложила позволить использовать маткапитал для покупки авто

Депутат ГД Останина предложила позволить использовать материнский капитал для покупки авто

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Оплата услуг ЖКХ для многодетной семьи – задача государства, направлять материнский капитал на оплату услуг ЖКХ - ущерб для многодетной семьи, лучше предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
Как ранее в понедельник сообщила газета "Известия", депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. Обращение , как отметила газета, направлено в правительство. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке".
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В ДНР выдали первые сертификаты на материнский капитал
"Оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть… Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи… Надо дать возможность направлять эти деньги, в том числе, на покупку автомобиля отечественного производства", - сказала Останина.
Парламентарий отметила, что понимает, что данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, но не поддерживает ее.
"Данная инициатива, я понимаю, чем она вызвана: бедностью в многодетной семье, но материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка… Я не поддержу, к сожалению, эту инициативу", - добавила Останина.
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Госдума РФОбществоЯна Лантратова
 
 
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