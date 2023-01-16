https://ria.ru/20230116/matkapital-1845068397.html

В Госдуме предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ

В Госдуме предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 16.01.2023

В Госдуме предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ

Материнский капитал предлагают использовать в России и для оплаты коммунальных услуг, с такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T03:29

2023-01-16T03:29

2023-01-16T03:29

общество

россия

яна лантратова

жкх

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Материнский капитал предлагают использовать в России и для оплаты коммунальных услуг, с такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет в понедельник газета "Известия". "Правительство просят рассмотреть возможность использования материнского капитала на оплату услуг ЖКЖ. Обращение зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой есть в распоряжении "Известий", - сообщает газета. По мнению депутата, рост цен на жилищно-коммунальные услуги сильнее всего отразится на одиноких родителях, многодетных семьях и пенсионерах. "В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", - приводит газета ее слова. В связи с этим Лантратова считает, что предлагаемая мера станет хорошей поддержкой и "освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет". "Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает", - пояснила Лантратова свою инициативу. В кабмине газете подтвердили, что обращение "поступило и будет рассмотрено в установленном порядке".

https://ria.ru/20230111/matkapital-1844223245.html

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общество, россия, яна лантратова, жкх, госдума рф