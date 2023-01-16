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В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии - РИА Новости, 16.01.2023
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В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии
В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии - РИА Новости, 16.01.2023
В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии
Необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) собраны в Верховной раде Украины, сообщил в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T19:04
2023-01-16T19:04
в мире
владимир зеленский
руслан стефанчук
владимир сальдо
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
наши
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) собраны в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. "В Раде собрали необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов ОПЗЖ. Теперь вопрос к руководству парламента. Буду информировать", - написал Дунда в своем Telegram-канале. Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил депутат Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845288147.html
https://ria.ru/20230116/rada-1845179850.html
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в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир сальдо, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, наши
В мире, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Владимир Сальдо, Украина, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины, Наши
19:04 16.01.2023
 
В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии

В Раде собрали 150 подписей для лишения мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) собраны в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.
"В Раде собрали необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов ОПЗЖ. Теперь вопрос к руководству парламента. Буду информировать", - написал Дунда в своем Telegram-канале.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 18:53
Рада собирает подписи за отставку Арестовича после его слов о работе ПВО
Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил депутат Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий.
Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 13:57
СМИ: депутата Рады заподозрили в сокрытии имущества в Испании
 
В миреВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВладимир СальдоУкраинаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныНаши
 
 
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