https://ria.ru/20230116/mandat-1845291824.html

В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии

В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии - РИА Новости, 16.01.2023

В Раде собрали подписи для лишения мандатов депутатов оппозиционной партии

Необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) собраны в Верховной раде Украины, сообщил в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:04

2023-01-16T19:04

2023-01-16T19:04

в мире

владимир зеленский

руслан стефанчук

владимир сальдо

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

наши

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) собраны в Верховной раде Украины, сообщил в понедельник украинский парламентарий от фракции "Слуга народа" Олег Дунда. "В Раде собрали необходимые 150 подписей для лишения мандатов депутатов ОПЗЖ. Теперь вопрос к руководству парламента. Буду информировать", - написал Дунда в своем Telegram-канале. Петиция о лишении мандата всех депутатов запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", автором которой выступил депутат Гончаренко, ранее набрала необходимых 25 тысяч подписей для рассмотрения Владимиром Зеленским. Парламентарий призывал лишить мандата всех депутатов партии из-за их якобы пророссийской позиции. Также в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий, однако 4 января часть парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей из так называемых "пророссийских" партий. Ранее по решению суда на Украине запретили более 15 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши" "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов "Оппозиционной платформы" будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845288147.html

https://ria.ru/20230116/rada-1845179850.html

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в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир сальдо, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, наши