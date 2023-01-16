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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:30
2023-01-16T14:30
2023-01-16T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов