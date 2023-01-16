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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.01.2023
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Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:30
2023-01-16T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:30 16.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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