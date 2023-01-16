https://ria.ru/20230116/makeevka-1845077419.html
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T07:52
2023-01-16T07:52
2023-01-16T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
макеевка
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 04:00 под огнем оказался Горняцкий район города.Накануне ВСУ 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под удар, помимо Макеевки, попали Донецк, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, макеевка, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Макеевка, СЦКК, Россия
07:52 16.01.2023 (обновлено: 08:38 16.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Макеевке
Украинские войска выпустили по Макеевке в ДНР шесть ракет из РСЗО