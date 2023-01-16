https://ria.ru/20230116/makeevka-1845077419.html

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска нанесли удар по Макеевке - РИА Новости, 16.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Макеевке

Украинские войска обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T07:52

2023-01-16T07:52

2023-01-16T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

макеевка

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку из реактивных систем залпового огня, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 04:00 под огнем оказался Горняцкий район города.Накануне ВСУ 11 раз открывали огонь по городам и селам ДНР, выпустив в общей сложности 57 снарядов. Под удар, помимо Макеевки, попали Донецк, Горловка, Ясиноватая и Широкая Балка. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html

донецкая народная республика

украина

макеевка

россия

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происшествия, донецкая народная республика, украина, макеевка, сцкк, россия