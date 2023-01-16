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В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра" - РИА Новости, 16.01.2023
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В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра"
В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра" - РИА Новости, 16.01.2023
В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра"
Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:44
2023-01-16T15:05
в мире
италия
сицилия
коза ностра
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РИМ, 16 янв — РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков.Денаро скрывался от правосудия с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест, как отмечается в видео, поступившем в РИА Новости, проведен на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.Задержание произошло на следующий день после 30-летней годовщины ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины по прозвищу Зверь. После ареста Риины, а затем и его преемника Бернардо Провенцано он стал одним из самых влиятельных боссов "Коза ностра". Следователи предполагали, что Мессина Денаро продолжал играть руководящую роль в криминальной структуре даже будучи в бегах.Правоохранительные органы Италии разыскивали Мессину Денаро с лета 1993 года, когда он бесследно исчез во время отдыха в приморском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. С тех пор силовики неоднократно задерживали его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия. Согласно некоторым свидетельствам, Мессина Денаро полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию.В октябре 2020 года Мессина Денаро приговорен ко второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции на Сицилии в 1992 году.
https://ria.ru/20210504/italiya-1731084206.html
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в мире, италия, сицилия, коза ностра
В мире, Италия, Сицилия, Коза Ностра
11:44 16.01.2023 (обновлено: 15:05 16.01.2023)
 
В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра"

На Сицилии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро

© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в медиабанкПолицейская машина в Италии
Полицейская машина в Италии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Полицейская машина в Италии. Архивное фото
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РИМ, 16 янв — РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали одного из главарей мафиозной организации "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, сообщил представитель командования силовиков.
Денаро скрывался от правосудия с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Арест, как отмечается в видео, поступившем в РИА Новости, проведен на Сицилии в одной из частных клиник города Палермо, где он проходил лечение.
Задержание произошло на следующий день после 30-летней годовщины ареста главаря сицилийской мафии Тото Риины по прозвищу Зверь. После ареста Риины, а затем и его преемника Бернардо Провенцано он стал одним из самых влиятельных боссов "Коза ностра". Следователи предполагали, что Мессина Денаро продолжал играть руководящую роль в криминальной структуре даже будучи в бегах.

Правоохранительные органы Италии разыскивали Мессину Денаро с лета 1993 года, когда он бесследно исчез во время отдыха в приморском городке Форте-деи-Марми в Тоскане. С тех пор силовики неоднократно задерживали его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия. Согласно некоторым свидетельствам, Мессина Денаро полностью изменил свою внешность, сделав пластическую операцию.

В октябре 2020 года Мессина Денаро приговорен ко второму пожизненному тюремному заключению за соучастие в организации убийств легендарных итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции на Сицилии в 1992 году.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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