https://ria.ru/20230116/lnr-1845095974.html

Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю

Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю - РИА Новости, 16.01.2023

Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю

Два человека погибли, четыре пострадали за прошедшую неделю в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T10:05

2023-01-16T10:05

2023-01-16T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, четыре пострадали за прошедшую неделю в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали шесть мирных жителей. В результате обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ведомство добавило, что за этот период украинские войска восемь раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Лисичанск, Новопсков, Рубежное, Сватово, Кременная, Чернухино, Тарасовка (Троицкий район). В ходе обстрелов противник применял: ракеты РСЗО "Ольха" (осколочно-фугасная ракета "Ольха-М"), РСЗО HIMARS (11 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (11 снарядов). Кроме того, разрушены и повреждены 52 домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе одно образовательное учреждение.

https://ria.ru/20230109/svyaschennik-1841573034.html

https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, сцкк