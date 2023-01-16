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Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/lnr-1845095974.html
Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю
Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю - РИА Новости, 16.01.2023
Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю
Два человека погибли, четыре пострадали за прошедшую неделю в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:05
2023-01-16T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, четыре пострадали за прошедшую неделю в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали шесть мирных жителей. В результате обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ведомство добавило, что за этот период украинские войска восемь раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Лисичанск, Новопсков, Рубежное, Сватово, Кременная, Чернухино, Тарасовка (Троицкий район). В ходе обстрелов противник применял: ракеты РСЗО "Ольха" (осколочно-фугасная ракета "Ольха-М"), РСЗО HIMARS (11 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (11 снарядов). Кроме того, разрушены и повреждены 52 домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе одно образовательное учреждение.
https://ria.ru/20230109/svyaschennik-1841573034.html
https://ria.ru/20230115/spetsoperatsiya-1844995201.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
10:05 16.01.2023
 
Два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах в ЛНР за неделю

Представительство ЛНР: два человека погибли, четыре пострадали при обстрелах за неделю

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли, четыре пострадали за прошедшую неделю в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали шесть мирных жителей. В результате обстрелов два человека погибли и четыре получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что за этот период украинские войска восемь раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Лисичанск, Новопсков, Рубежное, Сватово, Кременная, Чернухино, Тарасовка (Троицкий район).
В ходе обстрелов противник применял: ракеты РСЗО "Ольха" (осколочно-фугасная ракета "Ольха-М"), РСЗО HIMARS (11 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (11 снарядов).
Кроме того, разрушены и повреждены 52 домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе одно образовательное учреждение.
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