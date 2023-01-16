https://ria.ru/20230116/lisichansk-1845323177.html

В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение

В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение - РИА Новости, 16.01.2023

В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение

Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T22:04

2023-01-16T22:04

2023-01-16T22:04

специальная военная операция на украине

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лисичанск

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. "Лисичанск с газом. Полностью. Подключение всего города заняло несколько месяцев. Отремонтированы более тысячи километров газовых сетей, сейчас работают более двухсот подстанций", - сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230116/front-1845293968.html

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, лисичанск, луганская народная республика, донбасс