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В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/lisichansk-1845323177.html
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение - РИА Новости, 16.01.2023
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение
Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:04
2023-01-16T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. "Лисичанск с газом. Полностью. Подключение всего города заняло несколько месяцев. Отремонтированы более тысячи километров газовых сетей, сейчас работают более двухсот подстанций", - сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
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лисичанск
луганская народная республика
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в мире, жкх, лисичанск, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Донбасс
22:04 16.01.2023
 
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение

Правительство ЛНР сообщило о полном восстановлении газоснабжения в Лисичанске

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГазоснабжение
Газоснабжение - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Газоснабжение. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР.
"Лисичанск с газом. Полностью. Подключение всего города заняло несколько месяцев. Отремонтированы более тысячи километров газовых сетей, сейчас работают более двухсот подстанций", - сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР.
Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 19:12Специальная военная операция на Украине
Киев отвел часть войск с Запорожского участка фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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