https://ria.ru/20230116/lisichansk-1845323177.html
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение - РИА Новости, 16.01.2023
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение
Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T22:04
2023-01-16T22:04
2023-01-16T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Специалисты полностью восстановили газоснабжение в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщили в правительстве ЛНР. "Лисичанск с газом. Полностью. Подключение всего города заняло несколько месяцев. Отремонтированы более тысячи километров газовых сетей, сейчас работают более двухсот подстанций", - сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20230116/front-1845293968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, лисичанск, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Донбасс
В Лисичанске полностью восстановили газоснабжение
Правительство ЛНР сообщило о полном восстановлении газоснабжения в Лисичанске